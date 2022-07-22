https://ria.ru/20220722/minoborony-1804213207.html

Авиация России за сутки уничтожила пусковую установку БУК-М1

Авиация России за сутки уничтожила пусковую установку БУК-М1 - РИА Новости, 22.07.2022

Авиация России за сутки уничтожила пусковую установку БУК-М1

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за минувшие сутки поразили пункты управления, склады, а также зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" украинских войск, РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:43

2022-07-22T11:43

2022-07-22T14:01

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

харьковская область

бук (зенитный ракетный комплекс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803652055_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_5a7af63074326b72388b5c2fa279e59f.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за минувшие сутки поразили пункты управления, склады, а также зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" украинских войск, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией была уничтожена пусковая установка ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки (ДНР).Российские средства ПВО сбили за сутки 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.Кроме того, уточнили в Минобороны, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, харьковская область, бук (зенитный ракетный комплекс)