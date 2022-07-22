11:43 22.07.2022 (обновлено: 14:01 22.07.2022)
Авиация России за сутки уничтожила пусковую установку БУК-М1
Минобороны: ВКС России за сутки уничтожили пусковую установку БУК-М1, ПВО сбила 12 дронов
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за минувшие сутки поразили пункты управления, склады, а также зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" украинских войск, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также пять складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Зайцево Донецкой Народной Республики, Вишневое и Успеновка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией была уничтожена пусковая установка ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки (ДНР).
Российские средства ПВО сбили за сутки 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области.