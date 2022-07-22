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ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS

ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.07.2022

ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS

ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:40

2022-07-22T11:40

2022-07-22T14:00

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из США, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.По данным Минобороны, две пусковые установки HIMARS ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки, все это в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск, константиновка, донецкая народная республика