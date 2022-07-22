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ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/minoborony-1804212179.html
ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS
ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS - РИА Новости, 22.07.2022
ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS
ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:40
2022-07-22T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
красноармейск
константиновка
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из США, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.По данным Минобороны, две пусковые установки HIMARS ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки, все это в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
красноармейск
константиновка
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, красноармейск, константиновка, донецкая народная республика
11:40 22.07.2022 (обновлено: 14:00 22.07.2022)
 
ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS

Минобороны: ВС России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. ВС РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных украинским войскам из США, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", - сказали в ведомстве.
По данным Минобороны, две пусковые установки HIMARS ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки, все это в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКрасноармейскКонстантиновкаДонецкая Народная Республика
 
 
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