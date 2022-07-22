Вход в метро на "Октябрьской" и "Парке культуры" ограничат 23-24 июля
В выходные в Москве могут ограничить вход на станции метро "Октябрьская" и "Парк Культуры"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир московского метро проходит через турникеты
Пассажир московского метро проходит через турникеты . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вход и выход на станциях метро "Октябрьская" и "Парк Культуры" в Москве в субботу и воскресенье могут ограничить в связи с проведением фестиваля в Парке Горького, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В выходные, 23 и 24 июля, с 12:00 в Парке Горького будет проходить VK Fest. Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях мосметро "Октябрьская" и "Парк Культуры" возможны ситуативные ограничения входа/выхода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что билеты на обратную поездку в метро можно купить заранее, так как это поможет сэкономить время в пути после мероприятия. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой на турникетах со специальными стикерами.