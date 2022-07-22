https://ria.ru/20220722/metro-1804406309.html

Вход в метро на "Октябрьской" и "Парке культуры" ограничат 23-24 июля

Вход в метро на "Октябрьской" и "Парке культуры" ограничат 23-24 июля - РИА Новости, 22.07.2022

Вход в метро на "Октябрьской" и "Парке культуры" ограничат 23-24 июля

Вход и выход на станциях метро "Октябрьская" и "Парк Культуры" в Москве в субботу и воскресенье могут ограничить в связи с проведением фестиваля в Парке... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:42

2022-07-22T20:42

2022-07-22T20:42

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Вход и выход на станциях метро "Октябрьская" и "Парк Культуры" в Москве в субботу и воскресенье могут ограничить в связи с проведением фестиваля в Парке Горького, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что билеты на обратную поездку в метро можно купить заранее, так как это поможет сэкономить время в пути после мероприятия. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой на турникетах со специальными стикерами.

https://ria.ru/20220720/metro-1803616492.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы