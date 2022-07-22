https://ria.ru/20220722/mekka-1804280583.html
В Мекке задержали саудовца, который помог израильтянину попасть в город
В Мекке задержали саудовца, который помог израильтянину попасть в город - РИА Новости, 22.07.2022
В Мекке задержали саудовца, который помог израильтянину попасть в город
Жителя Саудовской Аравии задержали за помощь израильскому журналисту с гражданством США, который нелегально попал в Мекку, не являясь мусульманином, сообщило... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:32
2022-07-22T15:32
2022-07-22T15:32
в мире
мекка
джо байден
сша
израиль
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149998/14/1499981414_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_417edf9d40fa699a8ed234da595f9714.jpg
КАИР, 22 июл – РИА Новости. Жителя Саудовской Аравии задержали за помощь израильскому журналисту с гражданством США, который нелегально попал в Мекку, не являясь мусульманином, сообщило агентство SPA.Корреспондент израильского 13-го телеканала Гил Тамари ранее снял репортаж в Мекке во время паломничества, рассказав, что попал в город с помощью водителя-мусульманина. По его словам, водитель не знал, что журналист из Израиля, так как он говорил на английском языке."Полиция передала генеральной прокуратуре (дело – ред.) гражданина, который через тайный сговор помог журналисту-немусульманину с гражданством США, отвез его в священную Мекку и помог ему попасть в город по дороге, отведенной для мусульман, что является грубым нарушением правил, запрещающих въезд в город немусульманам", - цитирует агентство SPA заявление представителя полиции города.Дело журналиста также передано в Генпрокуратуру, однако он, по всей видимости, не был задержан. Представитель полиции предупредил, что власти не будут мириться с подобными преступлениями и накажут виновных по всей строгости закона.По данным израильских СМИ, Тамари приехал в Саудовскую Аравию в составе группы журналистов, освещавших визит президента США Джо Байдена на региональный саммит.
https://ria.ru/20220714/iran-1802446236.html
мекка
сша
израиль
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149998/14/1499981414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56b7b8874cd749cf064a50e5cc837ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мекка, джо байден, сша, израиль, саудовская аравия
В Мекке задержали саудовца, который помог израильтянину попасть в город
Саудовца задержали за помощь израильскому журналисту, нелегально попавшему в Мекку