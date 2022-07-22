https://ria.ru/20220722/mekka-1804280583.html

В Мекке задержали саудовца, который помог израильтянину попасть в город

В Мекке задержали саудовца, который помог израильтянину попасть в город - РИА Новости, 22.07.2022

В Мекке задержали саудовца, который помог израильтянину попасть в город

Жителя Саудовской Аравии задержали за помощь израильскому журналисту с гражданством США, который нелегально попал в Мекку, не являясь мусульманином, сообщило... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:32

2022-07-22T15:32

2022-07-22T15:32

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КАИР, 22 июл – РИА Новости. Жителя Саудовской Аравии задержали за помощь израильскому журналисту с гражданством США, который нелегально попал в Мекку, не являясь мусульманином, сообщило агентство SPA.Корреспондент израильского 13-го телеканала Гил Тамари ранее снял репортаж в Мекке во время паломничества, рассказав, что попал в город с помощью водителя-мусульманина. По его словам, водитель не знал, что журналист из Израиля, так как он говорил на английском языке."Полиция передала генеральной прокуратуре (дело – ред.) гражданина, который через тайный сговор помог журналисту-немусульманину с гражданством США, отвез его в священную Мекку и помог ему попасть в город по дороге, отведенной для мусульман, что является грубым нарушением правил, запрещающих въезд в город немусульманам", - цитирует агентство SPA заявление представителя полиции города.Дело журналиста также передано в Генпрокуратуру, однако он, по всей видимости, не был задержан. Представитель полиции предупредил, что власти не будут мириться с подобными преступлениями и накажут виновных по всей строгости закона.По данным израильских СМИ, Тамари приехал в Саудовскую Аравию в составе группы журналистов, освещавших визит президента США Джо Байдена на региональный саммит.

https://ria.ru/20220714/iran-1802446236.html

мекка

сша

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саудовская аравия

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в мире, мекка, джо байден, сша, израиль, саудовская аравия