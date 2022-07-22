Российские военнослужащие достойно выполняют свой долг, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза Медведев: российские военнослужащие достойно выполняют свой долг
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил восхищение мужеством российских военнослужащих, отметив, что они достойно выполняют свой долг во время спецоперации на Украине.
"Восхищен мужеством наших военнослужащих. Они достойно выполняют свой долг – защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество", - написал Медведев в своем Telegram-канале, опубликовав фото из поездки в военный госпиталь Ростова-на-Дону.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.