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Российские военнослужащие достойно выполняют свой долг, заявил Медведев

Российские военнослужащие достойно выполняют свой долг, заявил Медведев - РИА Новости, 22.07.2022

Российские военнослужащие достойно выполняют свой долг, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил восхищение мужеством российских военнослужащих, отметив, что они достойно выполняют свой долг во время... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:09

2022-07-22T20:09

2022-07-22T20:09

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил восхищение мужеством российских военнослужащих, отметив, что они достойно выполняют свой долг во время спецоперации на Украине."Восхищен мужеством наших военнослужащих. Они достойно выполняют свой долг – защищают мир, защищают жизни людей, защищают наше Отечество", - написал Медведев в своем Telegram-канале, опубликовав фото из поездки в военный госпиталь Ростова-на-Дону.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

россия

украина

ростов-на-дону

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в мире, владимир путин, россия, украина, ростов-на-дону