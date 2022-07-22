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Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой
Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой - РИА Новости, 22.07.2022
Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой
Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили столичного специалиста из-за высокого риска для здоровья животного, заявил в беседе с телеканалом... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:26
2022-07-22T05:26
2022-07-22T05:26
хорошие новости
светлана радионова
диксон
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили столичного специалиста из-за высокого риска для здоровья животного, заявил в беседе с телеканалом НТВ ветеринар Евгений Цыпленков.Медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла к людям в поселок Диксон. В среду вечером на помощь ей вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о спасении животного после того, как из его пасти вытащили опасный предмет.Собеседник предположил, что с медведицей скоро все будет хорошо, даже если у нее "онемел или отвалился кусок языка".Ранее сообщалось, что зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, однако, как считают специалисты, "все обойдется. Животное транспортируют в естественную среду обитания в ближайшее время.
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светлана радионова, диксон, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, россия, общество, красноярский край
Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой
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