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Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой - РИА Новости, 22.07.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220722/medved-1804169535.html
Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой
Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой - РИА Новости, 22.07.2022
Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой
Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили столичного специалиста из-за высокого риска для здоровья животного, заявил в беседе с телеканалом... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:26
2022-07-22T05:26
хорошие новости
светлана радионова
диксон
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
московский зоопарк
россия
общество
красноярский край
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили столичного специалиста из-за высокого риска для здоровья животного, заявил в беседе с телеканалом НТВ ветеринар Евгений Цыпленков.Медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла к людям в поселок Диксон. В среду вечером на помощь ей вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о спасении животного после того, как из его пасти вытащили опасный предмет.Собеседник предположил, что с медведицей скоро все будет хорошо, даже если у нее "онемел или отвалился кусок языка".Ранее сообщалось, что зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, однако, как считают специалисты, "все обойдется. Животное транспортируют в естественную среду обитания в ближайшее время.
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светлана радионова, диксон, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, россия, общество, красноярский край
05:26 22.07.2022
 
Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой

Ветеринар Цыпленков: спасать медведя прилетел эксперт из Москвы из-за высокой цены ошибки

© Фото : РосприроднадзорОказание помощи медведю в Красноярском крае
Оказание помощи медведю в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Росприроднадзор
Оказание помощи медведю в Красноярском крае . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили столичного специалиста из-за высокого риска для здоровья животного, заявил в беседе с телеканалом НТВ ветеринар Евгений Цыпленков.
Медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла к людям в поселок Диксон. В среду вечером на помощь ей вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о спасении животного после того, как из его пасти вытащили опасный предмет.
"Ветеринары зоопарков научены усыплять диких зверей. Там вся суть даже не в операции, а в грамотно сделанном на расстоянии наркозе. Ведь одна ошибка может стоить жизни либо животного, либо человека", — рассказал Цыпленков.
Собеседник предположил, что с медведицей скоро все будет хорошо, даже если у нее "онемел или отвалился кусок языка".
Ранее сообщалось, что зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, однако, как считают специалисты, "все обойдется. Животное транспортируют в естественную среду обитания в ближайшее время.
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Хорошие новостиСветлана РадионоваДиксонФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Московский зоопаркРоссияОбществоКрасноярский край
 
 
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