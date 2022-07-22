https://ria.ru/20220722/medved-1804169535.html

Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой

Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой - РИА Новости, 22.07.2022

Ветеринар раскрыл детали спасения медведя с застрявшей в пасти банкой

Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили столичного специалиста из-за высокого риска для здоровья животного, заявил в беседе с телеканалом... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T05:26

2022-07-22T05:26

2022-07-22T05:26

хорошие новости

светлана радионова

диксон

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

московский зоопарк

россия

общество

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804099352_0:495:960:1035_1920x0_80_0_0_51a0d8fbfe99117efddf6ffbf5b28dc9.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Спасать белого медведя на севере Красноярского края отправили столичного специалиста из-за высокого риска для здоровья животного, заявил в беседе с телеканалом НТВ ветеринар Евгений Цыпленков.Медведица с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришла к людям в поселок Диксон. В среду вечером на помощь ей вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о спасении животного после того, как из его пасти вытащили опасный предмет.Собеседник предположил, что с медведицей скоро все будет хорошо, даже если у нее "онемел или отвалился кусок языка".Ранее сообщалось, что зверь оказался достаточно молодой медведицей, весом 80-90 килограммов. Она сильно повредила язык, однако, как считают специалисты, "все обойдется. Животное транспортируют в естественную среду обитания в ближайшее время.

https://ria.ru/20220710/zapovednik-1801519844.html

диксон

россия

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана радионова, диксон, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), московский зоопарк, россия, общество, красноярский край