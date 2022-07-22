https://ria.ru/20220722/mediki-1804248680.html
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2022
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей
Медики в Амурской области в рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получат этом году 66 миллионов рублей, сообщает региональное... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:55
2022-07-22T13:55
2022-07-22T13:55
амурская область
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свободненский район
здоровье - общество
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василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл - РИА Новости. Медики в Амурской области в рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получат этом году 66 миллионов рублей, сообщает региональное правительство."В Амурской области по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году специалисты получат 66 миллионов рублей. Благодаря участию в этих федеральных программах врачи получают по 2 миллиона рублей, фельдшеры - по одному", - приводятся в сообщении региональных властей слова Орлова.В рамках программ в этом году шесть специалистов с высшим образованием уже пришли работать в медучреждения области: трое - в Зейскую больницу, по одному - в поселок городского типа Прогресс, Шимановск и Амурскую областную психиатрическую больницу. Один фельдшер трудоустроился в ФАП села Малая Сазанка Свободненского района.По словам Орлова, также медикам оказывают дополнительные меры поддержки: это частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация расходов на аренду жилья, есть доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования.В прошлом году в ходе реализации федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на работу в медицинские организации привлекли 35 врачей и 10 фельдшеров. Среди привлеченных врачей – терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, эндокринологи, онкологи.Программы реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные выплаты медработникам, переехавшим на работу в села и поселки, либо города с населением до 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20220714/fap-1802403531.html
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общество, амурская область, свободненский район, здоровье - общество, россия, василий орлов (губернатор)
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей
Орлов: переехавшие в села в Приамурье медики в этом году получат 66 миллионов рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл - РИА Новости.
Медики в Амурской области в рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получат этом году 66 миллионов рублей, сообщает
региональное правительство.
"В Амурской области
по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году специалисты получат 66 миллионов рублей. Благодаря участию в этих федеральных программах врачи получают по 2 миллиона рублей, фельдшеры - по одному", - приводятся в сообщении региональных властей слова Орлова.
В рамках программ в этом году шесть специалистов с высшим образованием уже пришли работать в медучреждения области: трое - в Зейскую больницу, по одному - в поселок городского типа Прогресс, Шимановск и Амурскую областную психиатрическую больницу. Один фельдшер трудоустроился в ФАП села Малая Сазанка Свободненского района
.
По словам Орлова, также медикам оказывают дополнительные меры поддержки: это частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация расходов на аренду жилья, есть доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования.
В прошлом году в ходе реализации федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на работу в медицинские организации привлекли 35 врачей и 10 фельдшеров. Среди привлеченных врачей – терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, эндокринологи, онкологи.
Программы реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные выплаты медработникам, переехавшим на работу в села и поселки, либо города с населением до 50 тысяч человек.