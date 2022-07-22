Рейтинг@Mail.ru
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220722/mediki-1804248680.html
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2022
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей
Медики в Амурской области в рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получат этом году 66 миллионов рублей, сообщает региональное... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:55
2022-07-22T13:55
амурская область
общество
амурская область
свободненский район
здоровье - общество
россия
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_f2576cd9f6691c3ada9fe0f88bbc815d.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл - РИА Новости. Медики в Амурской области в рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получат этом году 66 миллионов рублей, сообщает региональное правительство."В Амурской области по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году специалисты получат 66 миллионов рублей. Благодаря участию в этих федеральных программах врачи получают по 2 миллиона рублей, фельдшеры - по одному", - приводятся в сообщении региональных властей слова Орлова.В рамках программ в этом году шесть специалистов с высшим образованием уже пришли работать в медучреждения области: трое - в Зейскую больницу, по одному - в поселок городского типа Прогресс, Шимановск и Амурскую областную психиатрическую больницу. Один фельдшер трудоустроился в ФАП села Малая Сазанка Свободненского района.По словам Орлова, также медикам оказывают дополнительные меры поддержки: это частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация расходов на аренду жилья, есть доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования.В прошлом году в ходе реализации федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на работу в медицинские организации привлекли 35 врачей и 10 фельдшеров. Среди привлеченных врачей – терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, эндокринологи, онкологи.Программы реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные выплаты медработникам, переехавшим на работу в села и поселки, либо города с населением до 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20220714/fap-1802403531.html
https://ria.ru/20220719/granty-1803365904.html
амурская область
свободненский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101814/73/1018147363_245:0:2378:1600_1920x0_80_0_0_96436dfce400866b695d5392846f97a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, амурская область, свободненский район, здоровье - общество, россия, василий орлов (губернатор)
13:55 22.07.2022
 
Переехавшие в села в Приамурье медики получат 66 миллионов рублей

Орлов: переехавшие в села в Приамурье медики в этом году получат 66 миллионов рублей

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл - РИА Новости. Медики в Амурской области в рамках федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" получат этом году 66 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.
Амурской области по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году специалисты получат 66 миллионов рублей. Благодаря участию в этих федеральных программах врачи получают по 2 миллиона рублей, фельдшеры - по одному", - приводятся в сообщении региональных властей слова Орлова.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 12:53Амурская область
Орлов поручил построить новый ФАП и провести освещение в селах Приамурья
В рамках программ в этом году шесть специалистов с высшим образованием уже пришли работать в медучреждения области: трое - в Зейскую больницу, по одному - в поселок городского типа Прогресс, Шимановск и Амурскую областную психиатрическую больницу. Один фельдшер трудоустроился в ФАП села Малая Сазанка Свободненского района.
По словам Орлова, также медикам оказывают дополнительные меры поддержки: это частичная оплата жилищно-коммунальных услуг, компенсация расходов на аренду жилья, есть доплаты к стипендии и оплата послевузовского образования.
В прошлом году в ходе реализации федеральных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" на работу в медицинские организации привлекли 35 врачей и 10 фельдшеров. Среди привлеченных врачей – терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, эндокринологи, онкологи.
Программы реализуются в Амурской области с 2012 года и предусматривают единовременные выплаты медработникам, переехавшим на работу в села и поселки, либо города с населением до 50 тысяч человек.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:26Амурская область
Приамурье в 2022 году выделило 108,5 миллиона рублей на гранты фермерам
 
Амурская областьОбществоАмурская областьСвободненский районЗдоровье - ОбществоРоссияВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала