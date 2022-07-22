https://ria.ru/20220722/mchs-1804235373.html

В Кремле прокомментировали работу нового главы МЧС Куренкова

В Кремле прокомментировали работу нового главы МЧС Куренкова - РИА Новости, 22.07.2022

В Кремле прокомментировали работу нового главы МЧС Куренкова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил действия нового руководителя МЧС Александра Куренкова в период паводков в Приморье и лесных пожаров в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:08

2022-07-22T13:08

2022-07-22T13:08

политика

владимир путин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил действия нового руководителя МЧС Александра Куренкова в период паводков в Приморье и лесных пожаров в Хабаровском крае - по словам Пескова, глава ведомства активно взялся за работу с момента своего назначения."Новый руководитель МЧС Куренков действительно активно взялся за работу. Давайте все-таки дадим ему возможность проявить себя в полной мере", - отметил Песков во время общения с журналистами.Куренков был назначен главой МЧС указом президента РФ Владимира Путина 25 мая.

https://ria.ru/20220623/pozhary-1797616470.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)