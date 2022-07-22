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В Кремле прокомментировали работу нового главы МЧС Куренкова
В Кремле прокомментировали работу нового главы МЧС Куренкова - РИА Новости, 22.07.2022
В Кремле прокомментировали работу нового главы МЧС Куренкова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил действия нового руководителя МЧС Александра Куренкова в период паводков в Приморье и лесных пожаров в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:08
2022-07-22T13:08
2022-07-22T13:08
политика
владимир путин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил действия нового руководителя МЧС Александра Куренкова в период паводков в Приморье и лесных пожаров в Хабаровском крае - по словам Пескова, глава ведомства активно взялся за работу с момента своего назначения."Новый руководитель МЧС Куренков действительно активно взялся за работу. Давайте все-таки дадим ему возможность проявить себя в полной мере", - отметил Песков во время общения с журналистами.Куренков был назначен главой МЧС указом президента РФ Владимира Путина 25 мая.
https://ria.ru/20220623/pozhary-1797616470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
В Кремле прокомментировали работу нового главы МЧС Куренкова
Песков заявил, что новый глава МЧС Куренков активно взялся за работу