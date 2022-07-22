https://ria.ru/20220722/mariupol-1804253173.html

Глава Минэнерго провел в Мариуполе совещание по подготовке к зиме

Глава Минэнерго провел в Мариуполе совещание по подготовке к зиме - РИА Новости, 22.07.2022

Глава Минэнерго провел в Мариуполе совещание по подготовке к зиме

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Мариуполе провел совещание по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:11

2022-07-22T14:11

2022-07-22T14:25

специальная военная операция на украине

жкх

николай шульгинов

мариуполь

россия

донецкая народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732621879_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_e6cdc6cd2db4e0ed2c664c93f5a528f1.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Мариуполе провел совещание по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий, проконтролировал подготовку к зиме, сообщило Минэнерго РФ."В Мариуполе Николай Шульгинов провел совещание по восстановлению инфраструктуры ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий. Глава Минэнерго проконтролировал: ход восстановления и работу электросетей, газотранспортной инфраструктуры; текущее функционирование энергосистем этих регионов; подготовку к осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении. Министр также осмотрел палаточный городок для российских энергетиков, которые ведут восстановительные работы.Кроме того, в Крыму министр дал старт работе восстановленных линий электропередачи – ВЛ 330 кВ "Каховская – Джанкой" и ВЛ 330 кВ "Каховская – Островская". Отмечается, что это позволит соединить энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей. Переток активной мощности с российской энергосистемой составит порядка 600 МВт."Население, промпотребители, соцобъекты в этих областях получат электроснабжение в случае отключения от энергосистемы Украины, будут обеспечены собственные нужды электростанций", - добавляется в сообщении.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

жкх, николай шульгинов, мариуполь, россия, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество, ситуация в днр и лнр