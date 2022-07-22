X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка"
X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в программу "X5 Клуб"
© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"Торговая сеть "Пятёрочка"
© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"
Торговая сеть "Пятёрочка". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в одну под новым названием "Х5 Клуб", теперь покупатели могут использовать ее в магазинах любой из двух торговых сетей по всей России, сообщает ритейлер.
Уточняется, что покупатели могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе одну из бонусных карт - "Пятерочки", "Перекрестка" или "Х5 Клуба".
"Обновление программ лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" под новым названием "Х5 Клуб" - фундаментальное решение для реализации этой стратегии, которое объединит опыт покупателей "Пятерочки" и "Перекрестка". В будущем мы планируем подключить к "X5 Клубу" и другие бизнесы… Основой для обновления программы лояльности стала новая процессинговая платформа российской разработки", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.
Отмечается, что на старте участия в "Х5 Клубе" за каждую покупку будет начисляться 0,5% кешбэка от суммы чека, а пользователи смогут видеть количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети.
В дальнейшем компания планирует расширить функционал программы, добавив новые уровни участников, возможность выбирать любимые категории с повышенным кешбэком, получать персональные предложения и другие опции.
"В период обновления системы процессинга с марта по июль 2022 года все баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей: компания продлила срок действия накопленных ранее баллов и делает доступными для списания баллы за период, когда происходил переход на новый процессинг. Сегодня на новую платформу уже переведены все магазины "Пятерочка" и "Перекресток", - добавляется в сообщении.