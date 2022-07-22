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X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" - РИА Новости, 22.07.2022
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X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка"
X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" - РИА Новости, 22.07.2022
X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка"
X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в одну под новым названием "Х5 Клуб", теперь покупатели могут использовать ее в магазинах... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:12
2022-07-22T10:12
экономика
x5 retail group
пятерочка (сеть магазинов)
торговый дом "перекресток"
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в одну под новым названием "Х5 Клуб", теперь покупатели могут использовать ее в магазинах любой из двух торговых сетей по всей России, сообщает ритейлер.Уточняется, что покупатели могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе одну из бонусных карт - "Пятерочки", "Перекрестка" или "Х5 Клуба"."Обновление программ лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" под новым названием "Х5 Клуб" - фундаментальное решение для реализации этой стратегии, которое объединит опыт покупателей "Пятерочки" и "Перекрестка". В будущем мы планируем подключить к "X5 Клубу" и другие бизнесы… Основой для обновления программы лояльности стала новая процессинговая платформа российской разработки", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.Отмечается, что на старте участия в "Х5 Клубе" за каждую покупку будет начисляться 0,5% кешбэка от суммы чека, а пользователи смогут видеть количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети.В дальнейшем компания планирует расширить функционал программы, добавив новые уровни участников, возможность выбирать любимые категории с повышенным кешбэком, получать персональные предложения и другие опции."В период обновления системы процессинга с марта по июль 2022 года все баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей: компания продлила срок действия накопленных ранее баллов и делает доступными для списания баллы за период, когда происходил переход на новый процессинг. Сегодня на новую платформу уже переведены все магазины "Пятерочка" и "Перекресток", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220526/mvideo-1790938738.html
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экономика, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов), торговый дом "перекресток"
10:12 22.07.2022
 
X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка"

X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в программу "X5 Клуб"

© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"Торговая сеть "Пятёрочка"
Торговая сеть Пятёрочка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : торговая сеть "Пятёрочка"
Торговая сеть "Пятёрочка". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в одну под новым названием "Х5 Клуб", теперь покупатели могут использовать ее в магазинах любой из двух торговых сетей по всей России, сообщает ритейлер.
Уточняется, что покупатели могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе одну из бонусных карт - "Пятерочки", "Перекрестка" или "Х5 Клуба".
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"Обновление программ лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" под новым названием "Х5 Клуб" - фундаментальное решение для реализации этой стратегии, которое объединит опыт покупателей "Пятерочки" и "Перекрестка". В будущем мы планируем подключить к "X5 Клубу" и другие бизнесы… Основой для обновления программы лояльности стала новая процессинговая платформа российской разработки", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.
Отмечается, что на старте участия в "Х5 Клубе" за каждую покупку будет начисляться 0,5% кешбэка от суммы чека, а пользователи смогут видеть количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети.
В дальнейшем компания планирует расширить функционал программы, добавив новые уровни участников, возможность выбирать любимые категории с повышенным кешбэком, получать персональные предложения и другие опции.
"В период обновления системы процессинга с марта по июль 2022 года все баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей: компания продлила срок действия накопленных ранее баллов и делает доступными для списания баллы за период, когда происходил переход на новый процессинг. Сегодня на новую платформу уже переведены все магазины "Пятерочка" и "Перекресток", - добавляется в сообщении.
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ЭкономикаX5 Retail GroupПятерочка (сеть магазинов)Торговый дом "Перекресток"
 
 
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