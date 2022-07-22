https://ria.ru/20220722/magazin-1804192164.html

X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка"

X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" - РИА Новости, 22.07.2022

X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка"

X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в одну под новым названием "Х5 Клуб", теперь покупатели могут использовать ее в магазинах... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:12

2022-07-22T10:12

2022-07-22T10:12

экономика

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

торговый дом "перекресток"

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. X5 Group объединила программы лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" в одну под новым названием "Х5 Клуб", теперь покупатели могут использовать ее в магазинах любой из двух торговых сетей по всей России, сообщает ритейлер.Уточняется, что покупатели могут продолжать пользоваться любым из двух мобильных приложений и предъявлять на кассе одну из бонусных карт - "Пятерочки", "Перекрестка" или "Х5 Клуба"."Обновление программ лояльности "Пятерочки" и "Перекрестка" под новым названием "Х5 Клуб" - фундаментальное решение для реализации этой стратегии, которое объединит опыт покупателей "Пятерочки" и "Перекрестка". В будущем мы планируем подключить к "X5 Клубу" и другие бизнесы… Основой для обновления программы лояльности стала новая процессинговая платформа российской разработки", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Игоря Шехтермана.Отмечается, что на старте участия в "Х5 Клубе" за каждую покупку будет начисляться 0,5% кешбэка от суммы чека, а пользователи смогут видеть количество накопленных баллов со всех покупок вне зависимости от сети.В дальнейшем компания планирует расширить функционал программы, добавив новые уровни участников, возможность выбирать любимые категории с повышенным кешбэком, получать персональные предложения и другие опции."В период обновления системы процессинга с марта по июль 2022 года все баллы за покупки накапливались и сохранялись на счетах покупателей: компания продлила срок действия накопленных ранее баллов и делает доступными для списания баллы за период, когда происходил переход на новый процессинг. Сегодня на новую платформу уже переведены все магазины "Пятерочка" и "Перекресток", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220526/mvideo-1790938738.html

https://realty.ria.ru/20220709/butiki-1801123447.html

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экономика, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов), торговый дом "перекресток"