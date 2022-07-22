09:32 22.07.2022 (обновлено: 09:42 22.07.2022)
Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что поддерживает диалог с Россией по ситуации на Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине, по его мнению, это важно делать с теми, кто имеет контроль над ядерным объектом.
"Поддерживаю диалог с российскими властями. Крайне важно поддерживать открытый диалог с теми, кто имеет эффективный контроль над ядерным объектом, выходя за рамки законности", - заявил Гросси в интервью испанской газете Pais, комментируя ситуацию с АЭС на Украине.
В июле представители МАГАТЭ хотели посетить Запорожскую АЭС, местные власти дали им разрешение, а Киев выступил против визита.
Запорожская АЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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