https://ria.ru/20220722/magate-1804186080.html

Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине

Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине - РИА Новости, 22.07.2022

Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине, по его мнению, это... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T09:32

2022-07-22T09:32

2022-07-22T09:42

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине, по его мнению, это важно делать с теми, кто имеет контроль над ядерным объектом.В июле представители МАГАТЭ хотели посетить Запорожскую АЭС, местные власти дали им разрешение, а Киев выступил против визита.Запорожская АЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новости - ядерные технологии, украина, россия, магатэ