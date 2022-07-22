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Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/magate-1804186080.html
Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине
Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине, по его мнению, это... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T09:32
2022-07-22T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
новости - ядерные технологии
украина
россия
магатэ
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине, по его мнению, это важно делать с теми, кто имеет контроль над ядерным объектом.В июле представители МАГАТЭ хотели посетить Запорожскую АЭС, местные власти дали им разрешение, а Киев выступил против визита.Запорожская АЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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в мире, новости - ядерные технологии, украина, россия, магатэ
09:32 22.07.2022 (обновлено: 09:42 22.07.2022)
 
Глава МАГАТЭ заявил о важности диалога с Россией по ситуации на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что поддерживает диалог с Россией по ситуации на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что поддерживает диалог с РФ по ситуации на Украине, по его мнению, это важно делать с теми, кто имеет контроль над ядерным объектом.
"Поддерживаю диалог с российскими властями. Крайне важно поддерживать открытый диалог с теми, кто имеет эффективный контроль над ядерным объектом, выходя за рамки законности", - заявил Гросси в интервью испанской газете Pais, комментируя ситуацию с АЭС на Украине.
В июле представители МАГАТЭ хотели посетить Запорожскую АЭС, местные власти дали им разрешение, а Киев выступил против визита.
Запорожская АЭС находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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