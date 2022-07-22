https://ria.ru/20220722/lukashenko-1804200142.html
Путин поговорил с Лукашенко по телефону
Путин поговорил с Лукашенко по телефону - РИА Новости, 22.07.2022
Путин поговорил с Лукашенко по телефону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор c российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:44
2022-07-22T10:44
2022-07-22T10:50
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор c российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин сегодня утром провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. Подробностей беседы не приводится.Накануне в интервью агентству Франс Пресс Лукашенко сообщил, что планирует в пятницу пообщаться с Путиным по телефону.
https://ria.ru/20220712/zapad-1801894151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия
10:44 22.07.2022 (обновлено: 10:50 22.07.2022)
Путин поговорил с Лукашенко по телефону
"Пул Первого": Путин и Лукашенко поговорили по телефону