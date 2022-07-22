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Путин поговорил с Лукашенко по телефону - РИА Новости, 22.07.2022
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Путин поговорил с Лукашенко по телефону
Путин поговорил с Лукашенко по телефону - РИА Новости, 22.07.2022
Путин поговорил с Лукашенко по телефону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор c российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:44
2022-07-22T10:50
владимир путин
александр лукашенко
политика
россия
белоруссия
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор c российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин сегодня утром провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. Подробностей беседы не приводится.Накануне в интервью агентству Франс Пресс Лукашенко сообщил, что планирует в пятницу пообщаться с Путиным по телефону.
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владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия
10:44 22.07.2022 (обновлено: 10:50 22.07.2022)
 
Путин поговорил с Лукашенко по телефону

"Пул Первого": Путин и Лукашенко поговорили по телефону

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор c российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Лукашенко и Путин сегодня утром провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. Подробностей беседы не приводится.
Накануне в интервью агентству Франс Пресс Лукашенко сообщил, что планирует в пятницу пообщаться с Путиным по телефону.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 11:55
Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию
 
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