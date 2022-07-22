https://ria.ru/20220722/lukashenko-1804200142.html

Путин поговорил с Лукашенко по телефону

Путин поговорил с Лукашенко по телефону - РИА Новости, 22.07.2022

Путин поговорил с Лукашенко по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор c российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:44

2022-07-22T10:44

2022-07-22T10:50

владимир путин

александр лукашенко

политика

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белоруссия

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МИНСК, 22 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор c российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин сегодня утром провели телефонный разговор", - говорится в сообщении. Подробностей беседы не приводится.Накануне в интервью агентству Франс Пресс Лукашенко сообщил, что планирует в пятницу пообщаться с Путиным по телефону.

https://ria.ru/20220712/zapad-1801894151.html

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Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, россия, белоруссия