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Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
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Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки
Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022
Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки
Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:24
2022-07-22T18:51
россия
оон
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
стамбул
турция
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно"."Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчёркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства."В итоге удалось - именно стараниями российской делегации - сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам - импортерам продовольствия", - сказал Лавров."Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности)", - добавил глава российского МИД."Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - говорится в заявлении МИД.
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россия, оон, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), стамбул, турция
18:24 22.07.2022 (обновлено: 18:51 22.07.2022)
 
Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки

Глава МИД Лавров: отрадно, что США прекратили препятствовать достижению продуктовой сделки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Отрадно, что Вашингтон и Брюссель прекратили чинить препятствия достижению сегодняшних договоренностей", - сказал Лавров.
По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно".
"Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчёркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
"В итоге удалось - именно стараниями российской делегации - сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам - импортерам продовольствия", - сказал Лавров.
"Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности)", - добавил глава российского МИД.
"Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - говорится в заявлении МИД.
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РоссияООНВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СтамбулТурция
 
 
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