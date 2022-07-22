https://ria.ru/20220722/lavrov-1804363989.html

Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки

Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки - РИА Новости, 22.07.2022

Лавров прокомментировал подписание продуктовой сделки

Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:24

2022-07-22T18:24

2022-07-22T18:51

россия

оон

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

стамбул

турция

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя подписанные в Стамбуле документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.По его словам, использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр "неприемлемо и бесчеловечно"."Подписание меморандума Россия – ООН лишний раз подчёркивает абсолютно искусственный характер предпринимавшихся попыток Запада свалить на Россию вину за проблемы с поставками зерна на мировые рынки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства."В итоге удалось - именно стараниями российской делегации - сохранить комплексный, деполитизированный характер "пакетной" договоренности, тем самым обеспечив максимально возможное движение навстречу развивающимся странам - импортерам продовольствия", - сказал Лавров."Россия будет и впредь верна своим обязательствам в этой сфере (обеспечения продовольственной безопасности)", - добавил глава российского МИД."Рассчитываем, что в предстоящий период будут предприняты все необходимые усилия для эффективного выполнения указанных соглашений", - говорится в заявлении МИД.

https://ria.ru/20220722/dosmotr-1804357895.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, оон, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), стамбул, турция