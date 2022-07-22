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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 57,29 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 57,29 рубля - РИА Новости, 22.07.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 57,29 рубля
Рубль немного ослабел и в пятницу, и по итогам недели: доллар вырос до 57,29 рубля, евро - до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:06
2022-07-22T19:06
2022-07-22T19:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Рубль немного ослабел и в пятницу, и по итогам недели: доллар вырос до 57,29 рубля, евро - до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 64 копейки - до 57,29 рубля, евро - на 1,05 рубля, до 58,3 рубля.По итогам рабочей недели доллар прибавил 12 копеек, евро - 34 копейки.
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экономика, московская биржа
19:06 22.07.2022 (обновлено: 19:14 22.07.2022)
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 57,29 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в пятницу вырос до 57,29 рубля, евро — до 58,3