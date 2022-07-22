https://ria.ru/20220722/kurs-1804375924.html

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 57,29 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 57,29 рубля - РИА Новости, 22.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 57,29 рубля

Рубль немного ослабел и в пятницу, и по итогам недели: доллар вырос до 57,29 рубля, евро - до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:06

2022-07-22T19:06

2022-07-22T19:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Рубль немного ослабел и в пятницу, и по итогам недели: доллар вырос до 57,29 рубля, евро - до 57,96 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 64 копейки - до 57,29 рубля, евро - на 1,05 рубля, до 58,3 рубля.По итогам рабочей недели доллар прибавил 12 копеек, евро - 34 копейки.

https://ria.ru/20220720/rubl-1803599667.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа