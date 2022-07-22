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Курс доллара на Мосбирже вырос до 56,73 рубля
Курс доллара на Мосбирже вырос до 56,73 рубля - РИА Новости, 22.07.2022
Курс доллара на Мосбирже вырос до 56,73 рубля
Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается против доллара и евро после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:07
2022-07-22T10:07
2022-07-22T13:39
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Рубль в начале торгов пятницы умеренно снижается против доллара и евро после ощутимого падения накануне, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск прибавлял 8 копеек, до 56,73 рубля, евро – 27 копеек, до 57,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" по итогам четверга вырос на 1,63 рубля, до 56,65 рубля, евро - на 92 копейки, до 57,25 рубля.
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10:07 22.07.2022 (обновлено: 13:39 22.07.2022)
Курс доллара на Мосбирже вырос до 56,73 рубля
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже вырос до 56,73 рубля, евро — до 57,52