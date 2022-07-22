https://ria.ru/20220722/kuba-1804434478.html

Парламент Кубы принял проект семейного кодекса, допускающий однополые браки

Парламент Кубы принял проект семейного кодекса, допускающий однополые браки - РИА Новости, 22.07.2022

Парламент Кубы принял проект семейного кодекса, допускающий однополые браки

Депутаты Национальной ассамблеи Кубы одобрили проект нового семейного кодекса страны, который разрешает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:41

2022-07-22T23:41

2022-07-22T23:41

в мире

куба

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МЕХИКО, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Национальной ассамблеи Кубы одобрили проект нового семейного кодекса страны, который разрешает однополые браки, усыновление детей однополыми парами и суррогатное материнство - референдум по этому вопросу пройдет в конце сентября.Выработка положений нового кодекса велась с февраля текущего года при активном участии граждан в стране и за рубежом - в результате почти 80 тысяч встреч, включая обсуждения с гражданами, проживающими за границей, изменениям подверглась почти половина текста проекта. Наибольшим корректировкам подверглись главы, которые касались родства и родительских отношений, института брака и опеки.Принятый проект является 25-й версией документа и включает равноправные или однополые браки, усыновление детей гомосексуальными парами и суррогатное материнство.Референдум о принятии нового кодекса, запланированный на 25 сентября, будет включать один вопрос - "Согласны ли вы с семейным кодексом?" Для проживающих за рубежом кубинцев он будет организован 18 сентября.

https://ria.ru/20220709/kuba-1801426292.html

куба

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, куба