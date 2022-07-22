Рейтинг@Mail.ru
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220722/kruizy-1804205208.html
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился - РИА Новости, 22.07.2022
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился
Ассортимент доступных для россиян круизов расширился: на борт начали пускать туристов, привитых любой отечественной двухкомпонентной вакциной, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:26
2022-07-22T13:26
туризм
новости - туризм
средиземное море
вакцинация
туризм
туристы
воз
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768987927_0:105:1920:1185_1920x0_80_0_0_848dd7a8ec22b295e957f94e65666239.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ассортимент доступных для россиян круизов расширился: на борт начали пускать туристов, привитых любой отечественной двухкомпонентной вакциной, сообщает АТОР."На все маршруты в Средиземном море и Северной Европе допускаются пассажиры с любыми двухкомпонентными вакцинами, зарегистрированные местными органами здравоохранения (не требуется признание ВОЗ или EMA)", — уточняют в компании MSC Cruises.Это значает, что для поездки подходит не только "Спутник V", но и "Ковивак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник M" для детей от 12 лет. Единственное условие — курс иммунизации должен быть полностью завершен."Ограничения по сроку действия прививочных сертификатов также упраздняются, так что теперь нет необходимости вводить третью дозу или бустер после семи или девяти месяцев для того, чтобы отправиться в морское путешествие", — отмечают в ассоциации.Туристы могут отправиться, например, в круизы "Западное Средиземноморье" (от 450 евро с человека), "Северная Европа" (от 459 евро), "Норвежские фьорды" (от 435 евро). Длительность — семь дней.Интерес к морским путешествиям со стороны россиян очень заметен, отмечают представители туротрасли. По зимним маршрутам объемы продаж уже сопоставимы с допандемийными показателями, добавляют они.
https://ria.ru/20220718/layner-1803149946.html
средиземное море
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768987927_92:0:1828:1302_1920x0_80_0_0_00659ff214d4d367352e688ada16849c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, средиземное море, вакцинация, туризм, туристы, воз, вакцина "спутник v", вакцина "спутник м", вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", европа
13:26 22.07.2022
 
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился

АТОР: список круизов, доступных для привитых от COVID-19 россиян, расширился

© Pixabay / USA-ReisebloggerКруизный лайнер
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Pixabay / USA-Reiseblogger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ассортимент доступных для россиян круизов расширился: на борт начали пускать туристов, привитых любой отечественной двухкомпонентной вакциной, сообщает АТОР.
"На все маршруты в Средиземном море и Северной Европе допускаются пассажиры с любыми двухкомпонентными вакцинами, зарегистрированные местными органами здравоохранения (не требуется признание ВОЗ или EMA)", — уточняют в компании MSC Cruises.
Это значает, что для поездки подходит не только "Спутник V", но и "Ковивак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник M" для детей от 12 лет. Единственное условие — курс иммунизации должен быть полностью завершен.
"Ограничения по сроку действия прививочных сертификатов также упраздняются, так что теперь нет необходимости вводить третью дозу или бустер после семи или девяти месяцев для того, чтобы отправиться в морское путешествие", — отмечают в ассоциации.
Туристы могут отправиться, например, в круизы "Западное Средиземноморье" (от 450 евро с человека), "Северная Европа" (от 459 евро), "Норвежские фьорды" (от 435 евро). Длительность — семь дней.
Интерес к морским путешествиям со стороны россиян очень заметен, отмечают представители туротрасли. По зимним маршрутам объемы продаж уже сопоставимы с допандемийными показателями, добавляют они.
Лайнер Astoria Grande в Морском порту Сочи - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 13:21Туризм
В Турцию — по морю. Первый лайнер отправился в круиз из порта Сочи
 
ТуризмНовости - ТуризмСредиземное мореВакцинацияТуризмтуристыВОЗВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник М"Вакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала