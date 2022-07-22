https://ria.ru/20220722/kruizy-1804205208.html
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился - РИА Новости, 22.07.2022
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился
Ассортимент доступных для россиян круизов расширился: на борт начали пускать туристов, привитых любой отечественной двухкомпонентной вакциной, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:26
2022-07-22T13:26
2022-07-22T13:26
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средиземное море
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Ассортимент доступных для россиян круизов расширился: на борт начали пускать туристов, привитых любой отечественной двухкомпонентной вакциной, сообщает АТОР."На все маршруты в Средиземном море и Северной Европе допускаются пассажиры с любыми двухкомпонентными вакцинами, зарегистрированные местными органами здравоохранения (не требуется признание ВОЗ или EMA)", — уточняют в компании MSC Cruises.Это значает, что для поездки подходит не только "Спутник V", но и "Ковивак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник M" для детей от 12 лет. Единственное условие — курс иммунизации должен быть полностью завершен."Ограничения по сроку действия прививочных сертификатов также упраздняются, так что теперь нет необходимости вводить третью дозу или бустер после семи или девяти месяцев для того, чтобы отправиться в морское путешествие", — отмечают в ассоциации.Туристы могут отправиться, например, в круизы "Западное Средиземноморье" (от 450 евро с человека), "Северная Европа" (от 459 евро), "Норвежские фьорды" (от 435 евро). Длительность — семь дней.Интерес к морским путешествиям со стороны россиян очень заметен, отмечают представители туротрасли. По зимним маршрутам объемы продаж уже сопоставимы с допандемийными показателями, добавляют они.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, средиземное море, вакцинация, туризм, туристы, воз, вакцина "спутник v", вакцина "спутник м", вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", европа
Ассортимент доступных для привитых россиян круизов расширился
АТОР: список круизов, доступных для привитых от COVID-19 россиян, расширился
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Ассортимент доступных для россиян круизов расширился: на борт начали пускать туристов, привитых любой отечественной двухкомпонентной вакциной, сообщает
АТОР.
"На все маршруты в Средиземном море и Северной Европе допускаются пассажиры с любыми двухкомпонентными вакцинами, зарегистрированные местными органами здравоохранения (не требуется признание ВОЗ или EMA)", — уточняют в компании MSC Cruises.
Это значает, что для поездки подходит не только "Спутник V", но и "Ковивак", "ЭпиВакКорона" и "Спутник M" для детей от 12 лет. Единственное условие — курс иммунизации должен быть полностью завершен.
"Ограничения по сроку действия прививочных сертификатов также упраздняются, так что теперь нет необходимости вводить третью дозу или бустер после семи или девяти месяцев для того, чтобы отправиться в морское путешествие", — отмечают в ассоциации.
Туристы могут отправиться, например, в круизы "Западное Средиземноморье" (от 450 евро с человека), "Северная Европа" (от 459 евро), "Норвежские фьорды" (от 435 евро). Длительность — семь дней.
Интерес к морским путешествиям со стороны россиян очень заметен, отмечают представители туротрасли. По зимним маршрутам объемы продаж уже сопоставимы с допандемийными показателями, добавляют они.