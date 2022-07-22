https://ria.ru/20220722/krizis-1804416636.html

Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии

Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии - РИА Новости, 22.07.2022

Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии

Жертвами возможного продовольственного кризиса окажутся бедные страны, поскольку богатые государства будут придерживать продукты, считает глава МИД Боливии... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T21:45

2022-07-22T21:45

2022-07-22T21:45

в мире

здоровье - общество

америка

европа

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15128/17/151281735_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_bccdae47244802d0b9e7aaa14271148f.jpg

ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Жертвами возможного продовольственного кризиса окажутся бедные страны, поскольку богатые государства будут придерживать продукты, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта."COVID-19 и доступность вакцин нам показали, как несправедлив мир: те, у кого было больше денег, технологий, придерживали вакцины, и их не волновал остальной мир. Когда будет нехватка продуктов, произойдет то же самое - страны с большим количеством денег и ресурсов останутся со всем разнообразием продуктов, а бедные страны более чем вероятно будут теми, кто будет страдать от последствий потенциального продовольственного кризиса", - отметил Майта.Он напомнил, что, когда ситуация с пандемией перестала быть критической в Америке и Европе, Африка начала переживать последствия пандемии."Когда у нас у всех были вакцины, там только начинали их получать. Это историческая ответственность лидеров больших держав. Мы об этом заявляли... они не могут устраниться от этой проблемы и возможности разрешить ее", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220722/erdogan-1804330220.html

америка

европа

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, америка, европа, африка