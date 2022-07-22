Рейтинг@Mail.ru
Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/krizis-1804416636.html
Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии
Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии - РИА Новости, 22.07.2022
Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии
Жертвами возможного продовольственного кризиса окажутся бедные страны, поскольку богатые государства будут придерживать продукты, считает глава МИД Боливии... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:45
2022-07-22T21:45
в мире
здоровье - общество
америка
европа
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15128/17/151281735_0:33:772:467_1920x0_80_0_0_bccdae47244802d0b9e7aaa14271148f.jpg
ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Жертвами возможного продовольственного кризиса окажутся бедные страны, поскольку богатые государства будут придерживать продукты, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта."COVID-19 и доступность вакцин нам показали, как несправедлив мир: те, у кого было больше денег, технологий, придерживали вакцины, и их не волновал остальной мир. Когда будет нехватка продуктов, произойдет то же самое - страны с большим количеством денег и ресурсов останутся со всем разнообразием продуктов, а бедные страны более чем вероятно будут теми, кто будет страдать от последствий потенциального продовольственного кризиса", - отметил Майта.Он напомнил, что, когда ситуация с пандемией перестала быть критической в Америке и Европе, Африка начала переживать последствия пандемии."Когда у нас у всех были вакцины, там только начинали их получать. Это историческая ответственность лидеров больших держав. Мы об этом заявляли... они не могут устраниться от этой проблемы и возможности разрешить ее", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220722/erdogan-1804330220.html
америка
европа
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15128/17/151281735_54:0:719:499_1920x0_80_0_0_478cf39a0194b8b80f3db26502dff103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, америка, европа, африка
21:45 22.07.2022
 
Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии

Глава МИД Боливии Майта: жертвами возможного продкризиса станут бедные страны

© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Жертвами возможного продовольственного кризиса окажутся бедные страны, поскольку богатые государства будут придерживать продукты, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта.
"COVID-19 и доступность вакцин нам показали, как несправедлив мир: те, у кого было больше денег, технологий, придерживали вакцины, и их не волновал остальной мир. Когда будет нехватка продуктов, произойдет то же самое - страны с большим количеством денег и ресурсов останутся со всем разнообразием продуктов, а бедные страны более чем вероятно будут теми, кто будет страдать от последствий потенциального продовольственного кризиса", - отметил Майта.
Он напомнил, что, когда ситуация с пандемией перестала быть критической в Америке и Европе, Африка начала переживать последствия пандемии.
"Когда у нас у всех были вакцины, там только начинали их получать. Это историческая ответственность лидеров больших держав. Мы об этом заявляли... они не могут устраниться от этой проблемы и возможности разрешить ее", - подчеркнул министр.
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:19
Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса
 
В миреЗдоровье - ОбществоАмерикаЕвропаАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала