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Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии
Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии - РИА Новости, 22.07.2022
Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии
Жертвами возможного продовольственного кризиса окажутся бедные страны, поскольку богатые государства будут придерживать продукты, считает глава МИД Боливии... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T21:45
2022-07-22T21:45
2022-07-22T21:45
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ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Жертвами возможного продовольственного кризиса окажутся бедные страны, поскольку богатые государства будут придерживать продукты, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта."COVID-19 и доступность вакцин нам показали, как несправедлив мир: те, у кого было больше денег, технологий, придерживали вакцины, и их не волновал остальной мир. Когда будет нехватка продуктов, произойдет то же самое - страны с большим количеством денег и ресурсов останутся со всем разнообразием продуктов, а бедные страны более чем вероятно будут теми, кто будет страдать от последствий потенциального продовольственного кризиса", - отметил Майта.Он напомнил, что, когда ситуация с пандемией перестала быть критической в Америке и Европе, Африка начала переживать последствия пандемии."Когда у нас у всех были вакцины, там только начинали их получать. Это историческая ответственность лидеров больших держав. Мы об этом заявляли... они не могут устраниться от этой проблемы и возможности разрешить ее", - подчеркнул министр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, америка, европа, африка
Жертвами продовольственного кризиса станут бедные страны, считают в Боливии
Глава МИД Боливии Майта: жертвами возможного продкризиса станут бедные страны
ЛУКЕ (ПАРАГВАЙ)/САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 22 июл - РИА Новости. Жертвами возможного продовольственного кризиса окажутся бедные страны, поскольку богатые государства будут придерживать продукты, считает глава МИД Боливии Рохелио Майта.
"COVID-19 и доступность вакцин нам показали, как несправедлив мир: те, у кого было больше денег, технологий, придерживали вакцины, и их не волновал остальной мир. Когда будет нехватка продуктов, произойдет то же самое - страны с большим количеством денег и ресурсов останутся со всем разнообразием продуктов, а бедные страны более чем вероятно будут теми, кто будет страдать от последствий потенциального продовольственного кризиса", - отметил Майта.
Он напомнил, что, когда ситуация с пандемией перестала быть критической в Америке
и Европе
, Африка
начала переживать последствия пандемии.
"Когда у нас у всех были вакцины, там только начинали их получать. Это историческая ответственность лидеров больших держав. Мы об этом заявляли... они не могут устраниться от этой проблемы и возможности разрешить ее", - подчеркнул министр.