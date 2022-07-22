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Талибы запретили бездоказательную критику в адрес чиновников - РИА Новости, 22.07.2022
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Талибы запретили бездоказательную критику в адрес чиновников
Талибы запретили бездоказательную критику в адрес чиновников - РИА Новости, 22.07.2022
Талибы запретили бездоказательную критику в адрес чиновников
Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада запретил выступать с обвинениями в адрес официальных лиц государства без достаточных... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T00:59
2022-07-22T00:59
в мире
мохаммад хасан ахунд
афганистан
кабул (город)
оон
хайбатулла ахундзада
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада запретил выступать с обвинениями в адрес официальных лиц государства без достаточных доказательств, сообщает телеканал TOLO News.В заявлении говорится, что бездоказательные обвинения считаются ложью и заслуживают наказания. Как отмечается, указ обязателен для исполнения для всех граждан и медийных организаций.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220627/taliby-1798505582.html
https://ria.ru/20220628/ssha-1798844484.html
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в мире, мохаммад хасан ахунд, афганистан, кабул (город), оон, хайбатулла ахундзада
00:59 22.07.2022
 
Талибы запретили бездоказательную критику в адрес чиновников

TOLO News: талибы запретили бездоказательную критику в адрес чиновников

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Лидер правящего в Афганистане движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада запретил выступать с обвинениями в адрес официальных лиц государства без достаточных доказательств, сообщает телеканал TOLO News.
В заявлении говорится, что бездоказательные обвинения считаются ложью и заслуживают наказания. Как отмечается, указ обязателен для исполнения для всех граждан и медийных организаций.
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В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Являвшийся в тот момент президентом Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМохаммад Хасан АхундАфганистанКабул (город)ООНХайбатулла Ахундзада
 
 
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