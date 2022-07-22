https://ria.ru/20220722/kredity-1804227876.html

МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК

МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК - РИА Новости, 22.07.2022

МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК

МСП Алтая может получить кредиты на оборотные и инвестиционные цели по программе ПСК, сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:43

2022-07-22T12:43

2022-07-22T12:43

корпорация мсп

республика алтай

горно-алтайск

олег хорохордин

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. МСП Алтая может получить кредиты на оборотные и инвестиционные цели по программе ПСК, сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев.Он принял участие во встрече с бизнес-активом Республики Алтай, которая прошла в Горно-Алтайске.Он напомнил, что для получения кредита по льготным программам бизнес может воспользоваться "зонтичным" поручительством. Это упрощенный способ получить кредит в одном из 12 банков-партнеров, при котором до 50% риска на себя возьмет Корпорация МСП. При совмещении с поручительством региональной гарантийной организации совокупное покрытие по кредитным обязательствам может составить до 90 процентов – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70 процентов – для всех остальных.В Республике Алтай под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП предприниматели с момента запуска механизма в сентябре 2021 года привлекли кредитных средств на сумму более 100 миллионов рублей.В сфере МСП Республики Алтай заняты почти 35 тысяч человек – это третья часть от общего числа занятых. Всего на начало текущего года зарегистрированы 8 344 субъектов предпринимательской деятельности, и 96% из них – это микропредприятия, что является особенностью региона.По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, предоставляемые корпорацией программы востребованы предпринимателями, особенно это касается льготных программ кредитования.

https://ria.ru/20220721/sakhalin-1803959932.html

https://ria.ru/20220622/isaevich-1797163247.html

республика алтай

горно-алтайск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, республика алтай, горно-алтайск, олег хорохордин