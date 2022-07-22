МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК
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© Корпорация МСП
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. МСП Алтая может получить кредиты на оборотные и инвестиционные цели по программе ПСК, сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев.
Он принял участие во встрече с бизнес-активом Республики Алтай, которая прошла в Горно-Алтайске.
"Малый бизнес из-за сложившейся ситуации сталкивается с новыми вызовами и задачами. Важно помочь ему справиться. Для этого реализуются антикризисные меры поддержки. Так, по совместной программе стимулирования кредитования "ПСК" Корпорации МСП и Центробанка помимо инвестиционных, предприниматели вновь смогут получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках программы, которая не сможет превышать ключевую больше чем на 3%. Сейчас она составляет до 12,5% годовых", - сказал Коломийцев, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.
Он напомнил, что для получения кредита по льготным программам бизнес может воспользоваться "зонтичным" поручительством. Это упрощенный способ получить кредит в одном из 12 банков-партнеров, при котором до 50% риска на себя возьмет Корпорация МСП. При совмещении с поручительством региональной гарантийной организации совокупное покрытие по кредитным обязательствам может составить до 90 процентов – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70 процентов – для всех остальных.
В Республике Алтай под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП предприниматели с момента запуска механизма в сентябре 2021 года привлекли кредитных средств на сумму более 100 миллионов рублей.
В сфере МСП Республики Алтай заняты почти 35 тысяч человек – это третья часть от общего числа занятых. Всего на начало текущего года зарегистрированы 8 344 субъектов предпринимательской деятельности, и 96% из них – это микропредприятия, что является особенностью региона.
По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, предоставляемые корпорацией программы востребованы предпринимателями, особенно это касается льготных программ кредитования.