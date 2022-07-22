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МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК - РИА Новости, 22.07.2022
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МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК
МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК - РИА Новости, 22.07.2022
МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК
МСП Алтая может получить кредиты на оборотные и инвестиционные цели по программе ПСК, сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:43
2022-07-22T12:43
корпорация мсп
республика алтай
горно-алтайск
олег хорохордин
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. МСП Алтая может получить кредиты на оборотные и инвестиционные цели по программе ПСК, сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев.Он принял участие во встрече с бизнес-активом Республики Алтай, которая прошла в Горно-Алтайске.Он напомнил, что для получения кредита по льготным программам бизнес может воспользоваться "зонтичным" поручительством. Это упрощенный способ получить кредит в одном из 12 банков-партнеров, при котором до 50% риска на себя возьмет Корпорация МСП. При совмещении с поручительством региональной гарантийной организации совокупное покрытие по кредитным обязательствам может составить до 90 процентов – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70 процентов – для всех остальных.В Республике Алтай под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП предприниматели с момента запуска механизма в сентябре 2021 года привлекли кредитных средств на сумму более 100 миллионов рублей.В сфере МСП Республики Алтай заняты почти 35 тысяч человек – это третья часть от общего числа занятых. Всего на начало текущего года зарегистрированы 8 344 субъектов предпринимательской деятельности, и 96% из них – это микропредприятия, что является особенностью региона.По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, предоставляемые корпорацией программы востребованы предпринимателями, особенно это касается льготных программ кредитования.
https://ria.ru/20220721/sakhalin-1803959932.html
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республика алтай
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корпорация мсп, республика алтай, горно-алтайск, олег хорохордин
12:43 22.07.2022
 

МСП Алтая может получить кредиты по программе ПСК

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. МСП Алтая может получить кредиты на оборотные и инвестиционные цели по программе ПСК, сообщил заместитель генерального директора Корпорации МСП Кирилл Коломийцев.
Он принял участие во встрече с бизнес-активом Республики Алтай, которая прошла в Горно-Алтайске.
"Малый бизнес из-за сложившейся ситуации сталкивается с новыми вызовами и задачами. Важно помочь ему справиться. Для этого реализуются антикризисные меры поддержки. Так, по совместной программе стимулирования кредитования "ПСК" Корпорации МСП и Центробанка помимо инвестиционных, предприниматели вновь смогут получать средства на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов. Одновременно снижена ставка по кредитам в рамках программы, которая не сможет превышать ключевую больше чем на 3%. Сейчас она составляет до 12,5% годовых", - сказал Коломийцев, слова которого цитирует пресс-служба КМСП.
Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:52
КМСП: Сахалин – один из лидеров программы по совмещенным поручительствам
Он напомнил, что для получения кредита по льготным программам бизнес может воспользоваться "зонтичным" поручительством. Это упрощенный способ получить кредит в одном из 12 банков-партнеров, при котором до 50% риска на себя возьмет Корпорация МСП. При совмещении с поручительством региональной гарантийной организации совокупное покрытие по кредитным обязательствам может составить до 90 процентов – для молодых и начинающих предпринимателей и до 70 процентов – для всех остальных.
В Республике Алтай под "зонтичные" поручительства Корпорации МСП предприниматели с момента запуска механизма в сентябре 2021 года привлекли кредитных средств на сумму более 100 миллионов рублей.
В сфере МСП Республики Алтай заняты почти 35 тысяч человек – это третья часть от общего числа занятых. Всего на начало текущего года зарегистрированы 8 344 субъектов предпринимательской деятельности, и 96% из них – это микропредприятия, что является особенностью региона.
По словам главы Республики Алтай Олега Хорохордина, предоставляемые корпорацией программы востребованы предпринимателями, особенно это касается льготных программ кредитования.
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич на сессии Новая экономическая политика для МСП в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 10:00
Исаевич: цель КМСП — увеличить число предпринимателей, получающих поддержку
 
Корпорация МСПРеспублика АлтайГорно-АлтайскОлег Хорохордин
 
 
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