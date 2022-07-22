https://ria.ru/20220722/kravtsov-1804357360.html

Врио главы Кировской области могут включить в коллегию Минпросвещения

Врио главы Кировской области могут включить в коллегию Минпросвещения - РИА Новости, 22.07.2022

Врио главы Кировской области могут включить в коллегию Минпросвещения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил включить врио главы Кировской области Александра Соколова в состав коллегии Минпросвещения России, сообщает... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:10

2022-07-22T18:10

2022-07-22T18:10

общество

александр соколов (врио губернатора кировской области)

кировская область

россия

кванториум

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил включить врио главы Кировской области Александра Соколова в состав коллегии Минпросвещения России, сообщает пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Кировской области на встрече с главой Минпросвещения РФ обсудил развитие региональной инфраструктуры в сфере образования - строительство школ и дошкольных учреждений в областном центре и в районах региона."Соколов рассказал, что в рамках реализации нацпроекта "Образование" в Кировской области открываются детские технопарки "Кванториум", центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", обновляется инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в сельских школах и многое другое. На данный момент создано более 400 образовательных объектов и более 4 тысяч новых мест дополнительного образования детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что "в ходе совещания было принято решение включить врио губернатора Кировской области в состав коллегии Минпросвещения России, поскольку Александр Соколов имеет педагогическое образование и большой опыт работы в образовательном учреждении".Врио главы Кировской области поблагодарил министерство просвещения РФ за доверие и эффективное взаимодействие. "Сейчас в системе образования региона идут большие позитивные изменения – ремонтируются школы, строятся новые, обновляется оборудование. Все это для того, чтобы создать современные условия и для учеников, и для педагогов. Для того, чтобы все дети, вне зависимости от их места проживания, получали достойные знания в комфортных условиях", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

https://ria.ru/20220714/obuchenie-1802461916.html

https://ria.ru/20220712/dorogi-1802082288.html

кировская область

россия

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общество, александр соколов (врио губернатора кировской области), кировская область, россия, кванториум