Врио главы Кировской области могут включить в коллегию Минпросвещения
Врио главы Кировской области Соколова могут включить в коллегию Минпросвещения
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил включить врио главы Кировской области Александра Соколова в состав коллегии Минпросвещения России, сообщает пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Кировской области на встрече с главой Минпросвещения РФ обсудил развитие региональной инфраструктуры в сфере образования - строительство школ и дошкольных учреждений в областном центре и в районах региона.
"Соколов рассказал, что в рамках реализации нацпроекта "Образование" в Кировской области открываются детские технопарки "Кванториум", центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", обновляется инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в сельских школах и многое другое. На данный момент создано более 400 образовательных объектов и более 4 тысяч новых мест дополнительного образования детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в ходе совещания было принято решение включить врио губернатора Кировской области в состав коллегии Минпросвещения России, поскольку Александр Соколов имеет педагогическое образование и большой опыт работы в образовательном учреждении".
Врио главы Кировской области поблагодарил министерство просвещения РФ за доверие и эффективное взаимодействие. "Сейчас в системе образования региона идут большие позитивные изменения – ремонтируются школы, строятся новые, обновляется оборудование. Все это для того, чтобы создать современные условия и для учеников, и для педагогов. Для того, чтобы все дети, вне зависимости от их места проживания, получали достойные знания в комфортных условиях", - цитирует пресс-служба слова Соколова.