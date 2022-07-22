Козицын покинул пост генерального директора УГМК
Андрей Козицын покинул пост гендиректора Уральской горно-металлургической компании
Андрей Козицын. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) из-за возможных персональных санкций со стороны иностранных государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Андрей Анатольевич Козицын проинформировал ОАО "УГМК" о своем намерении покинуть пост генерального директора ОАО "УГМК". Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК", — сказала собеседница агентства.
Уточняется, что целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами.
По данным пресс-службы, заявление Козицына, одобрено Советом директоров ОАО "УГМК", с 19 июля он перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО "УГМК", а также иных компаний группы. С 20 июля генеральным директором УГМК назначен Исмагилов Эльфат Рахматуллович, ранее занимавший пост председателя совета директоров ОАО "УГМК".
УГМК — горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав компании входит более 40 предприятий в стране и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).
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