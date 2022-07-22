https://ria.ru/20220722/kozitsyn-1804171105.html

Козицын покинул пост генерального директора УГМК

Козицын покинул пост генерального директора УГМК - РИА Новости, 22.07.2022

Козицын покинул пост генерального директора УГМК

Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) из-за возможных персональных санкций со стороны иностранных... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T06:22

2022-07-22T06:22

2022-07-22T06:22

россия

свердловская область

уральская горно-металлургическая компания

общество

андрей козицын

верхняя пышма

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) из-за возможных персональных санкций со стороны иностранных государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Уточняется, что целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами.По данным пресс-службы, заявление Козицына, одобрено Советом директоров ОАО "УГМК", с 19 июля он перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО "УГМК", а также иных компаний группы. С 20 июля генеральным директором УГМК назначен Исмагилов Эльфат Рахматуллович, ранее занимавший пост председателя совета директоров ОАО "УГМК".УГМК — горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав компании входит более 40 предприятий в стране и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).

https://ria.ru/20220715/roskosmos-1802769290.html

россия

свердловская область

верхняя пышма

екатеринбург

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россия, свердловская область, уральская горно-металлургическая компания, общество, андрей козицын, верхняя пышма, екатеринбург