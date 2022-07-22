Рейтинг@Mail.ru
Козицын покинул пост генерального директора УГМК - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/kozitsyn-1804171105.html
Козицын покинул пост генерального директора УГМК
Козицын покинул пост генерального директора УГМК - РИА Новости, 22.07.2022
Козицын покинул пост генерального директора УГМК
Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) из-за возможных персональных санкций со стороны иностранных... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T06:22
2022-07-22T06:22
россия
свердловская область
уральская горно-металлургическая компания
общество
андрей козицын
верхняя пышма
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91303/25/913032590_0:658:1362:1424_1920x0_80_0_0_baeacc04b793d95d9d043baee37ba3e7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) из-за возможных персональных санкций со стороны иностранных государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Уточняется, что целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами.По данным пресс-службы, заявление Козицына, одобрено Советом директоров ОАО "УГМК", с 19 июля он перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО "УГМК", а также иных компаний группы. С 20 июля генеральным директором УГМК назначен Исмагилов Эльфат Рахматуллович, ранее занимавший пост председателя совета директоров ОАО "УГМК".УГМК — горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав компании входит более 40 предприятий в стране и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).
https://ria.ru/20220715/roskosmos-1802769290.html
россия
свердловская область
верхняя пышма
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/91303/25/913032590_0:530:1362:1552_1920x0_80_0_0_ee05ea0da7289b164bba4b0357bf9434.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, свердловская область, уральская горно-металлургическая компания, общество, андрей козицын, верхняя пышма, екатеринбург
06:22 22.07.2022
 
Козицын покинул пост генерального директора УГМК

Андрей Козицын покинул пост гендиректора Уральской горно-металлургической компании

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАндрей Козицын
Андрей Козицын - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Андрей Козицын. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Андрей Козицын покинул пост генерального директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) из-за возможных персональных санкций со стороны иностранных государств, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Андрей Анатольевич Козицын проинформировал ОАО "УГМК" о своем намерении покинуть пост генерального директора ОАО "УГМК". Указанное решение принято в связи с возможным наложением в будущем персональных санкций со стороны иностранных государств и направлено на исключение возможного опосредованного применения санкций к компаниям группы УГМК", — сказала собеседница агентства.

Уточняется, что целью решения является сохранение стабильности работы Уральской горно-металлургической компании и компаний группы на всех рынках и исполнение принятых на себя обязательств перед работниками и контрагентами.
По данным пресс-службы, заявление Козицына, одобрено Советом директоров ОАО "УГМК", с 19 июля он перестал быть контролирующим должностным лицом ОАО "УГМК", а также иных компаний группы. С 20 июля генеральным директором УГМК назначен Исмагилов Эльфат Рахматуллович, ранее занимавший пост председателя совета директоров ОАО "УГМК".
УГМК — горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав компании входит более 40 предприятий в стране и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 16:14
Рогозин прокомментировал уход с поста главы "Роскосмоса"
 
РоссияСвердловская областьУральская горно-металлургическая компанияОбществоАндрей КозицынВерхняя ПышмаЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала