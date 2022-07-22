https://ria.ru/20220722/kosmos-1804276498.html

Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon

Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon - РИА Новости, 22.07.2022

Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon

Соглашение с США о перекрестных полетах на МКС предполагает три полета российских космонавтов на американских кораблях, сообщил в пятницу командир отряда... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:23

2022-07-22T15:23

2022-07-22T15:23

наука

космос - риа наука

анна кикина

центр подготовки космонавтов

dragon spacex

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение с США о перекрестных полетах на МКС предполагает три полета российских космонавтов на американских кораблях, сообщил в пятницу командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко."Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом Dragon", – приводит слова Кононенко Telegram-канал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Он добавил, что первый российский космонавт, который войдёт в такой экипаж, Анна Кикина, полетит на Crew Dragon в конце сентября 2022 года. Кононенко напомнил, что полет ее коллег на корабле "Союз" запланирован на 21 сентября.

https://ria.ru/20220721/kosmos-1804136749.html

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космос - риа наука, анна кикина, центр подготовки космонавтов, dragon spacex