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Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon - РИА Новости, 22.07.2022
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Наука
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Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon
Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon - РИА Новости, 22.07.2022
Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon
Соглашение с США о перекрестных полетах на МКС предполагает три полета российских космонавтов на американских кораблях, сообщил в пятницу командир отряда... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:23
2022-07-22T15:23
наука
космос - риа наука
анна кикина
центр подготовки космонавтов
dragon spacex
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение с США о перекрестных полетах на МКС предполагает три полета российских космонавтов на американских кораблях, сообщил в пятницу командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко."Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом Dragon", – приводит слова Кононенко Telegram-канал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.Он добавил, что первый российский космонавт, который войдёт в такой экипаж, Анна Кикина, полетит на Crew Dragon в конце сентября 2022 года. Кононенко напомнил, что полет ее коллег на корабле "Союз" запланирован на 21 сентября.
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космос - риа наука, анна кикина, центр подготовки космонавтов, dragon spacex
15:23 22.07.2022
 
Российские космонавты три раза слетают на американских кораблях Crew Dragon

Командир отряда Кононенко: российские космонавты три раза слетают на кораблях Crew Dragon

© NASAКосмический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией
© NASA
Космический корабль Crew Dragon перед стыковкой с Международной космической станцией. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Соглашение с США о перекрестных полетах на МКС предполагает три полета российских космонавтов на американских кораблях, сообщил в пятницу командир отряда российских космонавтов Олег Кононенко.
"Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом Dragon", – приводит слова Кононенко Telegram-канал Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
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Он добавил, что первый российский космонавт, который войдёт в такой экипаж, Анна Кикина, полетит на Crew Dragon в конце сентября 2022 года. Кононенко напомнил, что полет ее коллег на корабле "Союз" запланирован на 21 сентября.
"В связи со сложившейся ситуацией Анна Кикина проходит экзаменационную комплексную тренировку без своего экипажа, выполняя работу не только своего направления, но и остальных участников полета", - пояснили в ЦПК.
 
НаукаКосмос - РИА НаукаАнна КикинаЦентр подготовки космонавтовDragon SpaceX
 
 
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