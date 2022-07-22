https://ria.ru/20220722/kosmonavty-1804163740.html

Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе

Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе - РИА Новости, 22.07.2022

Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе

Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти вернулись на борт Международной космической... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T01:45

2022-07-22T01:45

2022-07-22T01:45

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

саманта кристофоретти

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корсаков

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти вернулись на борт Международной космической станции после более чем семи часов работы в открытом космосе, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".В ходе работы за бортом Артемьев и Кристофоретти вручную запустили на орбиту 10 наноспутников, а также продолжили подготовку к работе европейского манипулятора ERA, установленного на российском модуле "Наука".Выход начался на 50 минут позже запланированного из-за того, что космонавты долго готовили скафандры. В 17.50 мск Кристофоретти открыла выходной люк модуля "Поиск". Первым делом космонавты включили нашлемные камеры и отправились к грузовой стреле, где и запустили два спутник "Циолковский-Рязань" (№ 1–2) и восемь "ЮЗГУ-55" (№ 5–12)".После этого Артемьев с Кристофоретти поменяли платформы с адаптерами на второй и четвертой базовых летных точках ("ногах" манипулятора) и перевели пульт управления EMMI манипулятором в режим хранения и накрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией систему крепления ERA.При этом они не успели раскрыть вторую грузовую стрелу от модуля "Заря" до модуля "Поиск" для создания новой трассы перехода для будущих выходов.Предполагалось, что, если у космонавтов останется время, они выполнят дополнительное задание — установят на модуле "Наука" вторую платформу с адаптерами. Однако выполнить и эту операцию Артемьев с Кристофоретти не успели.Космонавты завершили работу в открытом космосе, вернулись к модулю "Поиск" и закрыли его люк в 17.56 мск.Выход стал уже седьмым по программе интеграции новых модулей "Наука" и "Причал" в состав российского сегмента МКС. Всего таких выходов будет 10. Четыре из них еще до прибытия на станцию Артемьева и его коллег по экипажу Сергея Корсакова и Дениса Матвеева провел российский космонавт Петр Дубров. Три раза он работал за бортом станции с Олегом Новицким и один раз — с Антоном Шкаплеровым.Артемьев с Матвеевым выходили в открытый космос 18 апреля и 28 апреля. Состоявшийся в четверг выход изначально планировался на 7 мая, но неоднократно переносился из-за неполадок, обнаруженных в работе ERA.В ходе следующих выходов с Малого исследовательского модуля — 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.Работа Артемьева и Кристофоретти стала первым за 13 лет совместным выходом российского космонавта и иностранного астронавта. До этого за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Баррат 5 июня и 10 июня 2009 года. С тех пор все выходы по российской программе выполнялись только парой российских космонавтов.Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года. Саманта Кристофоретти прилетела на станцию 28 апреля на американском корабле Crew Dragon вместе с астронавтами США Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс.

https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html

https://ria.ru/20220719/kikina-1803436186.html

https://ria.ru/20220719/kosmonavt-1803436387.html

корсаков

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