Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20220722/kosmonavty-1804163740.html
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе - РИА Новости, 22.07.2022
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе
Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти вернулись на борт Международной космической... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T01:45
2022-07-22T01:45
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
саманта кристофоретти
сергей корсаков
денис матвеев
корсаков
сша
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_2aa080a21560a7442eb6ae8246d67a69.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти вернулись на борт Международной космической станции после более чем семи часов работы в открытом космосе, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".В ходе работы за бортом Артемьев и Кристофоретти вручную запустили на орбиту 10 наноспутников, а также продолжили подготовку к работе европейского манипулятора ERA, установленного на российском модуле "Наука".Выход начался на 50 минут позже запланированного из-за того, что космонавты долго готовили скафандры. В 17.50 мск Кристофоретти открыла выходной люк модуля "Поиск". Первым делом космонавты включили нашлемные камеры и отправились к грузовой стреле, где и запустили два спутник "Циолковский-Рязань" (№ 1–2) и восемь "ЮЗГУ-55" (№ 5–12)".После этого Артемьев с Кристофоретти поменяли платформы с адаптерами на второй и четвертой базовых летных точках ("ногах" манипулятора) и перевели пульт управления EMMI манипулятором в режим хранения и накрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией систему крепления ERA.При этом они не успели раскрыть вторую грузовую стрелу от модуля "Заря" до модуля "Поиск" для создания новой трассы перехода для будущих выходов.Предполагалось, что, если у космонавтов останется время, они выполнят дополнительное задание — установят на модуле "Наука" вторую платформу с адаптерами. Однако выполнить и эту операцию Артемьев с Кристофоретти не успели.Космонавты завершили работу в открытом космосе, вернулись к модулю "Поиск" и закрыли его люк в 17.56 мск.Выход стал уже седьмым по программе интеграции новых модулей "Наука" и "Причал" в состав российского сегмента МКС. Всего таких выходов будет 10. Четыре из них еще до прибытия на станцию Артемьева и его коллег по экипажу Сергея Корсакова и Дениса Матвеева провел российский космонавт Петр Дубров. Три раза он работал за бортом станции с Олегом Новицким и один раз — с Антоном Шкаплеровым.Артемьев с Матвеевым выходили в открытый космос 18 апреля и 28 апреля. Состоявшийся в четверг выход изначально планировался на 7 мая, но неоднократно переносился из-за неполадок, обнаруженных в работе ERA.В ходе следующих выходов с Малого исследовательского модуля — 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.Работа Артемьева и Кристофоретти стала первым за 13 лет совместным выходом российского космонавта и иностранного астронавта. До этого за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Баррат 5 июня и 10 июня 2009 года. С тех пор все выходы по российской программе выполнялись только парой российских космонавтов.Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года. Саманта Кристофоретти прилетела на станцию 28 апреля на американском корабле Crew Dragon вместе с астронавтами США Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс.
https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html
https://ria.ru/20220719/kikina-1803436186.html
https://ria.ru/20220719/kosmonavt-1803436387.html
корсаков
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600822913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_456becf5eedaa9e2cbc6b0c90e5fa0fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, саманта кристофоретти, сергей корсаков, денис матвеев, корсаков, сша, международная космическая станция (мкс), мс-21, dragon spacex
01:45 22.07.2022
 
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе

Российский космонавт и астронавт ЕКА вернулись на МКС после работы в открытом космосе

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© NASA / Roscosmos
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти вернулись на борт Международной космической станции после более чем семи часов работы в открытом космосе, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
В ходе работы за бортом Артемьев и Кристофоретти вручную запустили на орбиту 10 наноспутников, а также продолжили подготовку к работе европейского манипулятора ERA, установленного на российском модуле "Наука".
Выход начался на 50 минут позже запланированного из-за того, что космонавты долго готовили скафандры. В 17.50 мск Кристофоретти открыла выходной люк модуля "Поиск". Первым делом космонавты включили нашлемные камеры и отправились к грузовой стреле, где и запустили два спутник "Циолковский-Рязань" (№ 1–2) и восемь "ЮЗГУ-55" (№ 5–12)".
После этого Артемьев с Кристофоретти поменяли платформы с адаптерами на второй и четвертой базовых летных точках ("ногах" манипулятора) и перевели пульт управления EMMI манипулятором в режим хранения и накрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией систему крепления ERA.
При этом они не успели раскрыть вторую грузовую стрелу от модуля "Заря" до модуля "Поиск" для создания новой трассы перехода для будущих выходов.
Космический ядерный буксир Зевс - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00Наука
"Частично уже готов": для чего Россия запустит в космос ядерный реактор
Предполагалось, что, если у космонавтов останется время, они выполнят дополнительное задание — установят на модуле "Наука" вторую платформу с адаптерами. Однако выполнить и эту операцию Артемьев с Кристофоретти не успели.
Космонавты завершили работу в открытом космосе, вернулись к модулю "Поиск" и закрыли его люк в 17.56 мск.
Выход стал уже седьмым по программе интеграции новых модулей "Наука" и "Причал" в состав российского сегмента МКС. Всего таких выходов будет 10. Четыре из них еще до прибытия на станцию Артемьева и его коллег по экипажу Сергея Корсакова и Дениса Матвеева провел российский космонавт Петр Дубров. Три раза он работал за бортом станции с Олегом Новицким и один раз — с Антоном Шкаплеровым.
Артемьев с Матвеевым выходили в открытый космос 18 апреля и 28 апреля. Состоявшийся в четверг выход изначально планировался на 7 мая, но неоднократно переносился из-за неполадок, обнаруженных в работе ERA.
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 13:15
Космонавта Кикину признали годной к полету по здоровью
В ходе следующих выходов с Малого исследовательского модуля — 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.
Работа Артемьева и Кристофоретти стала первым за 13 лет совместным выходом российского космонавта и иностранного астронавта. До этого за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Баррат 5 июня и 10 июня 2009 года. С тех пор все выходы по российской программе выполнялись только парой российских космонавтов.
Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года. Саманта Кристофоретти прилетела на станцию 28 апреля на американском корабле Crew Dragon вместе с астронавтами США Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс.
Поздравление с Царскими днями командира экспедиции международной космической станции Олега Артемьева
19 июля, 13:15
"Роскосмос" объяснил видео космонавта на МКС на фоне икон и креста
 
Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаСаманта КристофореттиСергей КорсаковДенис МатвеевКорсаковСШАМеждународная космическая станция (МКС)МС-21Dragon SpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала