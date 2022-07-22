https://ria.ru/20220722/kosmonavty-1804163740.html
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе - РИА Новости, 22.07.2022
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе
Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти вернулись на борт Международной космической... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T01:45
2022-07-22T01:45
2022-07-22T01:45
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
саманта кристофоретти
сергей корсаков
денис матвеев
корсаков
сша
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти вернулись на борт Международной космической станции после более чем семи часов работы в открытом космосе, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".В ходе работы за бортом Артемьев и Кристофоретти вручную запустили на орбиту 10 наноспутников, а также продолжили подготовку к работе европейского манипулятора ERA, установленного на российском модуле "Наука".Выход начался на 50 минут позже запланированного из-за того, что космонавты долго готовили скафандры. В 17.50 мск Кристофоретти открыла выходной люк модуля "Поиск". Первым делом космонавты включили нашлемные камеры и отправились к грузовой стреле, где и запустили два спутник "Циолковский-Рязань" (№ 1–2) и восемь "ЮЗГУ-55" (№ 5–12)".После этого Артемьев с Кристофоретти поменяли платформы с адаптерами на второй и четвертой базовых летных точках ("ногах" манипулятора) и перевели пульт управления EMMI манипулятором в режим хранения и накрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией систему крепления ERA.При этом они не успели раскрыть вторую грузовую стрелу от модуля "Заря" до модуля "Поиск" для создания новой трассы перехода для будущих выходов.Предполагалось, что, если у космонавтов останется время, они выполнят дополнительное задание — установят на модуле "Наука" вторую платформу с адаптерами. Однако выполнить и эту операцию Артемьев с Кристофоретти не успели.Космонавты завершили работу в открытом космосе, вернулись к модулю "Поиск" и закрыли его люк в 17.56 мск.Выход стал уже седьмым по программе интеграции новых модулей "Наука" и "Причал" в состав российского сегмента МКС. Всего таких выходов будет 10. Четыре из них еще до прибытия на станцию Артемьева и его коллег по экипажу Сергея Корсакова и Дениса Матвеева провел российский космонавт Петр Дубров. Три раза он работал за бортом станции с Олегом Новицким и один раз — с Антоном Шкаплеровым.Артемьев с Матвеевым выходили в открытый космос 18 апреля и 28 апреля. Состоявшийся в четверг выход изначально планировался на 7 мая, но неоднократно переносился из-за неполадок, обнаруженных в работе ERA.В ходе следующих выходов с Малого исследовательского модуля — 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.Работа Артемьева и Кристофоретти стала первым за 13 лет совместным выходом российского космонавта и иностранного астронавта. До этого за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка и американский астронавт Майкл Баррат 5 июня и 10 июня 2009 года. С тех пор все выходы по российской программе выполнялись только парой российских космонавтов.Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года. Саманта Кристофоретти прилетела на станцию 28 апреля на американском корабле Crew Dragon вместе с астронавтами США Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс.
https://ria.ru/20220719/zevs-1803244686.html
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космос - риа наука, саманта кристофоретти, сергей корсаков, денис матвеев, корсаков, сша, международная космическая станция (мкс), мс-21, dragon spacex
Космонавт Артемьев вернулся на МКС после семи часов в открытом космосе
Российский космонавт и астронавт ЕКА вернулись на МКС после работы в открытом космосе
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Российский космонавт Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства итальянка Саманта Кристофоретти вернулись на борт Международной космической станции после более чем семи часов работы в открытом космосе, трансляция идет
на сайте "Роскосмоса".
В ходе работы за бортом Артемьев и Кристофоретти вручную запустили на орбиту 10 наноспутников, а также продолжили подготовку к работе европейского манипулятора ERA, установленного на российском модуле "Наука".
Выход начался на 50 минут позже запланированного из-за того, что космонавты долго готовили скафандры. В 17.50 мск Кристофоретти открыла выходной люк модуля "Поиск". Первым делом космонавты включили нашлемные камеры и отправились к грузовой стреле, где и запустили два спутник "Циолковский-Рязань" (№ 1–2) и восемь "ЮЗГУ-55" (№ 5–12)".
После этого Артемьев с Кристофоретти поменяли платформы с адаптерами на второй и четвертой базовых летных точках ("ногах" манипулятора) и перевели пульт управления EMMI манипулятором в режим хранения и накрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией систему крепления ERA.
При этом они не успели раскрыть вторую грузовую стрелу от модуля "Заря" до модуля "Поиск" для создания новой трассы перехода для будущих выходов.
Предполагалось, что, если у космонавтов останется время, они выполнят дополнительное задание — установят на модуле "Наука" вторую платформу с адаптерами. Однако выполнить и эту операцию Артемьев с Кристофоретти не успели.
Космонавты завершили работу в открытом космосе, вернулись к модулю "Поиск" и закрыли его люк в 17.56 мск.
Выход стал уже седьмым по программе интеграции новых модулей "Наука" и "Причал" в состав российского сегмента МКС
. Всего таких выходов будет 10. Четыре из них еще до прибытия на станцию Артемьева и его коллег по экипажу Сергея Корсакова и Дениса Матвеева
провел российский космонавт Петр Дубров. Три раза он работал за бортом станции с Олегом Новицким и один раз — с Антоном Шкаплеровым
.
Артемьев с Матвеевым выходили в открытый космос 18 апреля и 28 апреля. Состоявшийся в четверг выход изначально планировался на 7 мая, но неоднократно переносился из-за неполадок, обнаруженных в работе ERA.
В ходе следующих выходов с Малого исследовательского модуля — 1 (МИМ1) "Рассвет" на "Науку" будут перенесены радиатор, шлюзовая камера и переносное рабочее место.
Работа Артемьева и Кристофоретти стала первым за 13 лет совместным выходом российского космонавта и иностранного астронавта. До этого за бортом вместе работали российский космонавт Геннадий Падалка
и американский астронавт Майкл Баррат 5 июня и 10 июня 2009 года. С тех пор все выходы по российской программе выполнялись только парой российских космонавтов.
Артемьев, Матвеев и Корсаков прибыли на МКС на корабле "Союз МС-21
" 18 марта 2022 года. Их возвращение ожидается в конце сентября 2022 года. Саманта Кристофоретти прилетела на станцию 28 апреля на американском корабле Crew Dragon вместе с астронавтами США
Челлом Линдгреном, Бобом Хайнсом и Джессикой Уоткинс.