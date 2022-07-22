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Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины

Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 22.07.2022

Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины

Боевым кораблям, самолетам, беспилотникам будет запрещено приближаться к коридору для вывоза продовольствия с Украины на оговоренное расстояние, сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:00

2022-07-22T18:00

2022-07-22T18:00

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ООН, 22 июл – РИА Новости. Боевым кораблям, самолетам, беспилотникам будет запрещено приближаться к коридору для вывоза продовольствия с Украины на оговоренное расстояние, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с содержанием "продуктовой сделки".По его словам, для предотвращения каких-либо провокаций и инцидентов движение судов, следующих по морскому гуманитарному коридору, будет контролироваться сторонами (РФ, Украина, Турция) дистанционно."Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное Совместным координационным центром, а также без разрешения центра и без предварительных консультаций со всеми сторонами", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220722/suda-1804334984.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, турция, россия, оон, ситуация в днр и лнр