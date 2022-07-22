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Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины
Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 22.07.2022
Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины
Боевым кораблям, самолетам, беспилотникам будет запрещено приближаться к коридору для вывоза продовольствия с Украины на оговоренное расстояние, сообщил РИА... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:00
2022-07-22T18:00
2022-07-22T18:00
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Боевым кораблям, самолетам, беспилотникам будет запрещено приближаться к коридору для вывоза продовольствия с Украины на оговоренное расстояние, сообщил РИА Новости источник в ООН, знакомый с содержанием "продуктовой сделки".По его словам, для предотвращения каких-либо провокаций и инцидентов движение судов, следующих по морскому гуманитарному коридору, будет контролироваться сторонами (РФ, Украина, Турция) дистанционно."Никакие военные корабли, самолеты, беспилотные летательные аппараты не могут приближаться к морскому гуманитарному коридору ближе, чем на расстояние, согласованное Совместным координационным центром, а также без разрешения центра и без предварительных консультаций со всеми сторонами", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220722/suda-1804334984.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, турция, россия, оон, ситуация в днр и лнр
Военной технике запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины
Боевым кораблям, самолетам и БПЛА запретили приближаться к коридору вывоза зерна с Украины