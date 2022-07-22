https://ria.ru/20220722/kontrol-1804283427.html

Владельцы экзотических животных должны быть на контроле, считает эксперт

Владельцы экзотических животных должны быть на контроле, считает эксперт - РИА Новости, 22.07.2022

Владельцы экзотических животных должны быть на контроле, считает эксперт

Владельцы экзотических животных в Москве однозначно должны быть на контроле, поделился своим мнением с РИА Новости начальник отдела по сохранению... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:36

2022-07-22T15:36

2022-07-22T15:36

общество

сергей бурлаков

мытищи

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Владельцы экзотических животных в Москве однозначно должны быть на контроле, поделился своим мнением с РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка попала в больницу, возбуждено уголовное дело. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил, что ответственность за побег диких зверей должна быть введена на законодательном уровне, вплоть до административного ареста владельца."Они однозначно должны быть на контроле. Мы ввели целый перечень животных, содержание которых дома запрещено, но тут же прописали, что, если животное было приобретено до 20 года, вы имеете право его держать до дожития. При всем этом мы залицензировали содержание животных в зоопарках, цирках и так далее, а животные, которые остались у владельцев, включая тигров, львов крокодилов и ядовитых змей, они у них сидят бесконтрольно", - заявил Бурмистров.Он добавил, что по этим животным нет никаких требований, и власти города регулярно сталкиваются с этой проблемой.

https://ria.ru/20220722/obezyana-1804269467.html

мытищи

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей бурлаков, мытищи, госдума рф, единая россия