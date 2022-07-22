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Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев

Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев - РИА Новости, 23.07.2022

Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев

Скончался глава тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев, сообщило правительство Тульской области. РИА Новости, 23.07.2022

2022-07-22T23:55

2022-07-22T23:55

2022-07-23T09:07

космос - риа наука

алексей дюмин

тульская область

конструкторское бюро приборостроения

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Скончался глава тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев, сообщило правительство Тульской области.Правительство в своем официальном Telegram-канале сообщило, что губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" – управляющего директора АО "КБП" Дмитрия Коноплева."Дмитрий Владимирович был выдающимся руководителем, талантливым организатором. Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внес большой вклад в развитие оборонной отрасли", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, Коноплев навсегда останется в сердцах знавших его людей как настоящий патриот, неравнодушный и отзывчивый человек.

тульская область

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космос - риа наука, алексей дюмин, тульская область, конструкторское бюро приборостроения