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Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев - РИА Новости, 23.07.2022
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Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев
Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев - РИА Новости, 23.07.2022
Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев
Скончался глава тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев, сообщило правительство Тульской области. РИА Новости, 23.07.2022
2022-07-22T23:55
2022-07-23T09:07
космос - риа наука
алексей дюмин
тульская область
конструкторское бюро приборостроения
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Скончался глава тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев, сообщило правительство Тульской области.Правительство в своем официальном Telegram-канале сообщило, что губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" – управляющего директора АО "КБП" Дмитрия Коноплева."Дмитрий Владимирович был выдающимся руководителем, талантливым организатором. Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внес большой вклад в развитие оборонной отрасли", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, Коноплев навсегда останется в сердцах знавших его людей как настоящий патриот, неравнодушный и отзывчивый человек.
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космос - риа наука, алексей дюмин, тульская область, конструкторское бюро приборостроения
23:55 22.07.2022 (обновлено: 09:07 23.07.2022)
 
Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев

Правительство тульской области: умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплев

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкУправляющий директор ОАО "КБП" Дмитрий Коноплев
Управляющий директор ОАО КБП Дмитрий Коноплев - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Скончался глава тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев, сообщило правительство Тульской области.
Правительство в своем официальном Telegram-канале сообщило, что губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя генерального директора АО "НПО "Высокоточные комплексы" – управляющего директора АО "КБП" Дмитрия Коноплева.
"Дмитрий Владимирович был выдающимся руководителем, талантливым организатором. Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внес большой вклад в развитие оборонной отрасли", - цитирует Дюмина пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, Коноплев навсегда останется в сердцах знавших его людей как настоящий патриот, неравнодушный и отзывчивый человек.
 
Космос - РИА НаукаАлексей ДюминТульская областьКонструкторское бюро приборостроения
 
 
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