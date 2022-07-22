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Россия и Китай усилят взаимодействие по проблемам Корейского полуострова - РИА Новости, 22.07.2022
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Россия и Китай усилят взаимодействие по проблемам Корейского полуострова
Россия и Китай усилят взаимодействие по проблемам Корейского полуострова - РИА Новости, 22.07.2022
Россия и Китай усилят взаимодействие по проблемам Корейского полуострова
Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие по урегулированию проблем на Корейском полуострове, сообщает в пятницу МИД КНР по итогам телефонного... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:18
2022-07-22T18:18
в мире
цены на нефть
китай
корейский полуостров
россия
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ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие по урегулированию проблем на Корейском полуострове, сообщает в пятницу МИД КНР по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова и спецпредставителя правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомина."Стороны пришли к общему заключению, что России и Китаю следует поддерживать контакты на разных уровнях, а также укреплять координацию по вопросам Корейского полуострова, играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию в регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.Отмечается, что стороны согласились с тем, что необходимо считаться с обоснованными опасениями КНДР и реагировать на них соответствующим образом. "Заинтересованные стороны должны проявлять искренность и предпринимать реальные действия по созданию условий для возобновления конструктивного диалога", - приводит МИД выводы дипломатов по итогам разговора.
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в мире, цены на нефть, китай, корейский полуостров, россия
18:18 22.07.2022
 
Россия и Китай усилят взаимодействие по проблемам Корейского полуострова

МИД КНР: Россия и Китай усилят взаимодействие по проблемам Корейского полуострова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственные флаги РФ и КНР
Государственные флаги РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕКИН, 22 июл - РИА Новости. Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие по урегулированию проблем на Корейском полуострове, сообщает в пятницу МИД КНР по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова и спецпредставителя правительства Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомина.
"Стороны пришли к общему заключению, что России и Китаю следует поддерживать контакты на разных уровнях, а также укреплять координацию по вопросам Корейского полуострова, играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию в регионе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
Отмечается, что стороны согласились с тем, что необходимо считаться с обоснованными опасениями КНДР и реагировать на них соответствующим образом. "Заинтересованные стороны должны проявлять искренность и предпринимать реальные действия по созданию условий для возобновления конструктивного диалога", - приводит МИД выводы дипломатов по итогам разговора.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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