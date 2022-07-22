https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html

Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг

Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг - РИА Новости, 22.07.2022

Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг

Донести до зрителя суть персонажа режиссеру помогают стереотипы. А чтобы ввести аудиторию в заблуждение, заставить ждать продолжения — есть специальные... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:00

2022-07-22T08:08

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Екатерина Янсон. Донести до зрителя суть персонажа режиссеру помогают стереотипы. А чтобы ввести аудиторию в заблуждение, заставить ждать продолжения — есть специальные триггеры. Сегодня, во Всемирный день мозга, попробуем разобраться, как создатели кино нас обманывают и нужно ли стремиться добраться до истины.А вот и нетУбийцу обычно представляют хладнокровным, жестоким, маньяка — неопрятным, таким, у кого хаос в жизни. Стереотипы часто опровергаются в финале. А сюжет триллера "Красивый, плохой, злой" строится именно на противоречии внешности и сути героя.Осознание этого, однако, совершенно не мешает нам искать подтверждения своих догадок, основанных на клише, в каждом новом фильме.Другая ошибка мышления: если персонаж привлекателен внешне, мы скорее припишем ему хорошие качества.Тем не менее опытный зритель насторожится, увидев очевидно положительного или отрицательного героя. Еще одна уловка режиссера — неожиданные детали: долгий взгляд, странный жест, тревожная музыка. Это может намекать на скрытый смысл, которого на самом деле нет. Ловушки для ленивого мозгаСоздатели кино иногда просто подталкивают аудиторию к неверным выводам.Например, если мужчину и женщину застают в неудобных позах, проще предположить измену, нежели обморок и другие проблемы со здоровьем.В культовой сцене "Основного инстинкта" сделан акцент на одном аспекте — сексуальности героини, приводит пример Анна Левченко, психолог-консультант, конфликтолог. В этот момент мы забываем о других особенностях ее личности.Хорошо иллюстрирует избирательное внимание "Москва слезам не верит": зритель смотрит на Гошу глазами влюбленной Катерины, игнорируя его непривлекательные черты. Когда на пикнике в лесу друзья произносят хвалебные тосты в его честь, мы вместе с ней охотно им верим — это подключается социальное доказательство (раз много людей так говорит — значит, это правда).Если человек нам хотя бы немного знаком, мы можем невольно испытывать к нему симпатию, даже необоснованную (частый прием в картине "Брат"). А когда мы имеем дело с авторитетным персонажем (например, профессор Преображенский в "Собачьем сердце"), его словам мы верим больше, чем другим, объясняет Анна Левченко. Вредные мелодрамыВ мелодрамах зрителя привлекают эмоции, особенно если в реальной жизни страстей не хватает.Судя по кино, есть только период влюбленности, проблемная ситуация в паре и "синдром пустого гнезда" (чужие друг другу люди оказываются под одной крышей, когда дети повзрослели).Отголоски партнерских отношений иногда появляются в картинах (например, в "Весенних надеждах" с Мерил Стрип). Но в них нет душещипательного надрыва, из-за которого многие и любят мелодрамы.Эффект погруженияПочему мы совершенно не сочувствуем раненому злодею, но расстраиваемся, если ударили нашего любимого героя? Так задумали авторы фильма.Чтобы зрители больше сопереживали персонажу, необходимо познакомить их с ним, показать его ценности, слабости, мировоззрение, рассуждает Лия Жарикова. Чем лучше мы его понимаем, чем больше узнаем в образе себя, тем сильнее вовлечены в повествование.Погружение обеспечивают картинка (мимика, жесты, яркие образы, кадры насилия или их последствий, смена кадров), звуковой ряд (музыка и паузы перед ключевыми сценами). Зритель порой реагирует даже физиологически: учащается сердцебиение и дыхание, выделяется пот.Каждый режиссер по-своему работает с триггерами. В фильмах Гая Ричи музыкальное сопровождение вкупе с юмором и динамикой кадров создает ощущение легкого приключения, даже если речь идет об убийстве. Цветовой ряд в лентах Алексея Балабанова как будто заражает депрессией, а сериал "Чернобыль" от HBO обволакивает зеленовато-серой липкостью.Классический прием, к которому прибегают многие постановщики для удержания внимания, — повествование прерывается на моменте, когда герою предстоит сложный выбор.А правильно ли я понимаю?Единственный способ не поддаваться на манипуляции режиссеров — осознать их, спросить себя, почему мы сделали именно этот вывод, и оценить ситуацию с разных точек зрения. Особенно это важно при художественном переосмыслении событий прошлого."После просмотра такой киноленты в подсознании отпечатаются не факты из архивов, а видение сценариста и режиссера", — напоминает Лия Жарикова.Вопрос "правильного" понимания преследует нас со школы, но существует ли оно? И если да, то почему одно и то же произведение или событие режиссеры интерпретируют по-разному?Фильмы "Последняя дуэль" и "Расемон" показывают, что восприятие ситуации зависит от идеологии общества и семьи, личного опыта и, конечно, стереотипов.Получается, все наши выводы по-своему справедливы. И почему об этом не говорили на уроках литературы?

https://ria.ru/20220718/kino-1802704030.html

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2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, кино и сериалы, мировосприятие, стиль жизни, что посмотреть , алексей балабанов, мерил стрип, hbo, психолог, психология личности, психологи, психология отношений