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Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг - РИА Новости, 22.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220722/kino-1804038251.html
Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг
Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг - РИА Новости, 22.07.2022
Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг
Донести до зрителя суть персонажа режиссеру помогают стереотипы. А чтобы ввести аудиторию в заблуждение, заставить ждать продолжения — есть специальные... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:00
2022-07-22T08:08
культура
культура
кино и сериалы
мировосприятие
стиль жизни
что посмотреть
алексей балабанов
мерил стрип
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Екатерина Янсон. Донести до зрителя суть персонажа режиссеру помогают стереотипы. А чтобы ввести аудиторию в заблуждение, заставить ждать продолжения — есть специальные триггеры. Сегодня, во Всемирный день мозга, попробуем разобраться, как создатели кино нас обманывают и нужно ли стремиться добраться до истины.А вот и нетУбийцу обычно представляют хладнокровным, жестоким, маньяка — неопрятным, таким, у кого хаос в жизни. Стереотипы часто опровергаются в финале. А сюжет триллера "Красивый, плохой, злой" строится именно на противоречии внешности и сути героя.Осознание этого, однако, совершенно не мешает нам искать подтверждения своих догадок, основанных на клише, в каждом новом фильме.Другая ошибка мышления: если персонаж привлекателен внешне, мы скорее припишем ему хорошие качества.Тем не менее опытный зритель насторожится, увидев очевидно положительного или отрицательного героя. Еще одна уловка режиссера — неожиданные детали: долгий взгляд, странный жест, тревожная музыка. Это может намекать на скрытый смысл, которого на самом деле нет. Ловушки для ленивого мозгаСоздатели кино иногда просто подталкивают аудиторию к неверным выводам.Например, если мужчину и женщину застают в неудобных позах, проще предположить измену, нежели обморок и другие проблемы со здоровьем.В культовой сцене "Основного инстинкта" сделан акцент на одном аспекте — сексуальности героини, приводит пример Анна Левченко, психолог-консультант, конфликтолог. В этот момент мы забываем о других особенностях ее личности.Хорошо иллюстрирует избирательное внимание "Москва слезам не верит": зритель смотрит на Гошу глазами влюбленной Катерины, игнорируя его непривлекательные черты. Когда на пикнике в лесу друзья произносят хвалебные тосты в его честь, мы вместе с ней охотно им верим — это подключается социальное доказательство (раз много людей так говорит — значит, это правда).Если человек нам хотя бы немного знаком, мы можем невольно испытывать к нему симпатию, даже необоснованную (частый прием в картине "Брат"). А когда мы имеем дело с авторитетным персонажем (например, профессор Преображенский в "Собачьем сердце"), его словам мы верим больше, чем другим, объясняет Анна Левченко. Вредные мелодрамыВ мелодрамах зрителя привлекают эмоции, особенно если в реальной жизни страстей не хватает.Судя по кино, есть только период влюбленности, проблемная ситуация в паре и "синдром пустого гнезда" (чужие друг другу люди оказываются под одной крышей, когда дети повзрослели).Отголоски партнерских отношений иногда появляются в картинах (например, в "Весенних надеждах" с Мерил Стрип). Но в них нет душещипательного надрыва, из-за которого многие и любят мелодрамы.Эффект погруженияПочему мы совершенно не сочувствуем раненому злодею, но расстраиваемся, если ударили нашего любимого героя? Так задумали авторы фильма.Чтобы зрители больше сопереживали персонажу, необходимо познакомить их с ним, показать его ценности, слабости, мировоззрение, рассуждает Лия Жарикова. Чем лучше мы его понимаем, чем больше узнаем в образе себя, тем сильнее вовлечены в повествование.Погружение обеспечивают картинка (мимика, жесты, яркие образы, кадры насилия или их последствий, смена кадров), звуковой ряд (музыка и паузы перед ключевыми сценами). Зритель порой реагирует даже физиологически: учащается сердцебиение и дыхание, выделяется пот.Каждый режиссер по-своему работает с триггерами. В фильмах Гая Ричи музыкальное сопровождение вкупе с юмором и динамикой кадров создает ощущение легкого приключения, даже если речь идет об убийстве. Цветовой ряд в лентах Алексея Балабанова как будто заражает депрессией, а сериал "Чернобыль" от HBO обволакивает зеленовато-серой липкостью.Классический прием, к которому прибегают многие постановщики для удержания внимания, — повествование прерывается на моменте, когда герою предстоит сложный выбор.А правильно ли я понимаю?Единственный способ не поддаваться на манипуляции режиссеров — осознать их, спросить себя, почему мы сделали именно этот вывод, и оценить ситуацию с разных точек зрения. Особенно это важно при художественном переосмыслении событий прошлого."После просмотра такой киноленты в подсознании отпечатаются не факты из архивов, а видение сценариста и режиссера", — напоминает Лия Жарикова.Вопрос "правильного" понимания преследует нас со школы, но существует ли оно? И если да, то почему одно и то же произведение или событие режиссеры интерпретируют по-разному?Фильмы "Последняя дуэль" и "Расемон" показывают, что восприятие ситуации зависит от идеологии общества и семьи, личного опыта и, конечно, стереотипов.Получается, все наши выводы по-своему справедливы. И почему об этом не говорили на уроках литературы?
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Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
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культура, кино и сериалы, мировосприятие, стиль жизни, что посмотреть , алексей балабанов, мерил стрип, hbo, психолог, психология личности, психологи, психология отношений
08:00 22.07.2022 (обновлено: 08:08 22.07.2022)
 

Можно ли верить кино: как режиссеры подчиняют наш мозг

© Carolco Pictures Inc. (1992)Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Кадр из фильма Основной инстинкт
© Carolco Pictures Inc. (1992)
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Екатерина Янсон. Донести до зрителя суть персонажа режиссеру помогают стереотипы. А чтобы ввести аудиторию в заблуждение, заставить ждать продолжения — есть специальные триггеры. Сегодня, во Всемирный день мозга, попробуем разобраться, как создатели кино нас обманывают и нужно ли стремиться добраться до истины.

А вот и нет

"Самые запоминающиеся герои и ситуации в кино архетипичны. Архетип — первоисточник образа, который понятен всем: герой, мать, соблазнительница и так далее", — рассказывает психолог и нейрокоуч Ксения Менделеева.

Убийцу обычно представляют хладнокровным, жестоким, маньяка — неопрятным, таким, у кого хаос в жизни. Стереотипы часто опровергаются в финале. А сюжет триллера "Красивый, плохой, злой" строится именно на противоречии внешности и сути героя.
© COTA Films (2019)

Зак Эфрон в роли Теодора Банди в фильме "Красивый, плохой, злой"

Кадр из фильма Красивый, плохой, злой
1 из 3

Зак Эфрон в роли Теодора Банди в фильме "Красивый, плохой, злой"

© COTA Films (2019)
© COTA Films (2019)Кадр из фильма "Красивый, плохой, злой"
Кадр из фильма Красивый, плохой, злой
2 из 3
Кадр из фильма "Красивый, плохой, злой"
© COTA Films (2019)
© COTA Films (2019)

Тед Банди в исполнении Зака Эфрона

Кадр из фильма Красивый, плохой, злой
3 из 3

Тед Банди в исполнении Зака Эфрона

© COTA Films (2019)
1 из 3

Зак Эфрон в роли Теодора Банди в фильме "Красивый, плохой, злой"

© COTA Films (2019)
2 из 3
Кадр из фильма "Красивый, плохой, злой"
© COTA Films (2019)
3 из 3

Тед Банди в исполнении Зака Эфрона

© COTA Films (2019)
Осознание этого, однако, совершенно не мешает нам искать подтверждения своих догадок, основанных на клише, в каждом новом фильме.
Другая ошибка мышления: если персонаж привлекателен внешне, мы скорее припишем ему хорошие качества.
© Canal+ [fr] (2022)

Кадр из фильма "Вечеринка на вылет": члены семьи, бухгалтер, дворецкий и гостья

Кадр из фильма Вечеринка на вылет
1 из 2

Кадр из фильма "Вечеринка на вылет": члены семьи, бухгалтер, дворецкий и гостья

© Canal+ [fr] (2022)
© Canal+ [fr] (2022)

Герои фильма "Вечеринка на вылет"

Кадр из фильма Вечеринка на вылет
2 из 2

Герои фильма "Вечеринка на вылет"

© Canal+ [fr] (2022)
1 из 2

Кадр из фильма "Вечеринка на вылет": члены семьи, бухгалтер, дворецкий и гостья

© Canal+ [fr] (2022)
2 из 2

Герои фильма "Вечеринка на вылет"

© Canal+ [fr] (2022)
Тем не менее опытный зритель насторожится, увидев очевидно положительного или отрицательного героя. Еще одна уловка режиссера — неожиданные детали: долгий взгляд, странный жест, тревожная музыка. Это может намекать на скрытый смысл, которого на самом деле нет.

Ловушки для ленивого мозга

Создатели кино иногда просто подталкивают аудиторию к неверным выводам.

"Человеческий мозг так устроен, что чаще идет по пути наименьшего сопротивления и, анализируя поступающую информацию, выбирает привычное и соответствующее предыдущему опыту. Этим пользуются и в художественных произведениях, и в рекламе, и в повседневном общении", — уточняет нейропсихолог Елена Миронова.

Например, если мужчину и женщину застают в неудобных позах, проще предположить измену, нежели обморок и другие проблемы со здоровьем.
В культовой сцене "Основного инстинкта" сделан акцент на одном аспекте — сексуальности героини, приводит пример Анна Левченко, психолог-консультант, конфликтолог. В этот момент мы забываем о других особенностях ее личности.
© Carolco Pictures Inc. (1992)Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Кадр из фильма Основной инстинкт
© Carolco Pictures Inc. (1992)
Кадр из фильма "Основной инстинкт"
Хорошо иллюстрирует избирательное внимание "Москва слезам не верит": зритель смотрит на Гошу глазами влюбленной Катерины, игнорируя его непривлекательные черты. Когда на пикнике в лесу друзья произносят хвалебные тосты в его честь, мы вместе с ней охотно им верим — это подключается социальное доказательство (раз много людей так говорит — значит, это правда).
© Мосфильм (1979)

Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме "Москва слезам не верит"

Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме Москва слезам не верит
1 из 4

Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме "Москва слезам не верит"

© Мосфильм (1979)
© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
2 из 4
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
© Мосфильм (1979)

Пикник в лесу в фильме "Москва слезам не верит"

Кадр из фильма Москва слезам не верит
3 из 4

Пикник в лесу в фильме "Москва слезам не верит"

© Мосфильм (1979)
© "Мосфильм" (1979)Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Кадр из фильма Москва слезам не верит
4 из 4
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© "Мосфильм" (1979)
1 из 4

Вера Алентова и Алексей Баталов в фильме "Москва слезам не верит"

© Мосфильм (1979)
2 из 4
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© Мосфильм (1979)
3 из 4

Пикник в лесу в фильме "Москва слезам не верит"

© Мосфильм (1979)
4 из 4
Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
© "Мосфильм" (1979)
Если человек нам хотя бы немного знаком, мы можем невольно испытывать к нему симпатию, даже необоснованную (частый прием в картине "Брат"). А когда мы имеем дело с авторитетным персонажем (например, профессор Преображенский в "Собачьем сердце"), его словам мы верим больше, чем другим, объясняет Анна Левченко.
© Кинокомпания CTB (1997)

Кадр из фильма "Брат"

Кадр из фильма Брат
1 из 2

Кадр из фильма "Брат"

© Кинокомпания CTB (1997)
© Ленфильм (1988)Евгений Евстигнеев в роли профессора Преображенского в кинофильме "Собачье сердце"
Евгений Евстигнеев в роли профессора Преображенского в кинофильме Собачье сердце
2 из 2
Евгений Евстигнеев в роли профессора Преображенского в кинофильме "Собачье сердце"
© Ленфильм (1988)
1 из 2

Кадр из фильма "Брат"

© Кинокомпания CTB (1997)
2 из 2
Евгений Евстигнеев в роли профессора Преображенского в кинофильме "Собачье сердце"
© Ленфильм (1988)

Вредные мелодрамы

В мелодрамах зрителя привлекают эмоции, особенно если в реальной жизни страстей не хватает.

"Мы перегружены мифами о романтической любви, которая длится вечно, захватывает с головой и преодолевает все, — отмечает Лия Жарикова, психолог-консультант. — Это очень вредно, так как подобные привлекательные картинки подпитывают наши иллюзии".

Судя по кино, есть только период влюбленности, проблемная ситуация в паре и "синдром пустого гнезда" (чужие друг другу люди оказываются под одной крышей, когда дети повзрослели).
© Columbia Pictures Corporation (2012)Кадр из фильма "Весенние надежды"
Кадр из фильма Весенние надежды
© Columbia Pictures Corporation (2012)
Кадр из фильма "Весенние надежды"
Отголоски партнерских отношений иногда появляются в картинах (например, в "Весенних надеждах" с Мерил Стрип). Но в них нет душещипательного надрыва, из-за которого многие и любят мелодрамы.

"Из-за кинематографа мы думаем, что и в жизни все связано с эмоциональными качелями и драмой, — подчеркивает Анна Якушенко, клинический психолог, ведущая подкаста о психологии кино "Потрещим по швам". — Но в реальности здоровые отношения не там, где есть интересный контент".

Эффект погружения

Почему мы совершенно не сочувствуем раненому злодею, но расстраиваемся, если ударили нашего любимого героя? Так задумали авторы фильма.
Чтобы зрители больше сопереживали персонажу, необходимо познакомить их с ним, показать его ценности, слабости, мировоззрение, рассуждает Лия Жарикова. Чем лучше мы его понимаем, чем больше узнаем в образе себя, тем сильнее вовлечены в повествование.
Погружение обеспечивают картинка (мимика, жесты, яркие образы, кадры насилия или их последствий, смена кадров), звуковой ряд (музыка и паузы перед ключевыми сценами). Зритель порой реагирует даже физиологически: учащается сердцебиение и дыхание, выделяется пот.
© Фото : Handmade Films Ltd. (1998)Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола"
Винни Джонс в фильме Карты, деньги, два ствола
1 из 2
Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола"
© Фото : Handmade Films Ltd. (1998)
© Handmade Films Ltd. (1998)Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола"
Кадр из фильма Карты, деньги, два ствола
2 из 2
Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола"
© Handmade Films Ltd. (1998)
1 из 2
Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола"
© Фото : Handmade Films Ltd. (1998)
2 из 2
Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола"
© Handmade Films Ltd. (1998)
Каждый режиссер по-своему работает с триггерами. В фильмах Гая Ричи музыкальное сопровождение вкупе с юмором и динамикой кадров создает ощущение легкого приключения, даже если речь идет об убийстве. Цветовой ряд в лентах Алексея Балабанова как будто заражает депрессией, а сериал "Чернобыль" от HBO обволакивает зеленовато-серой липкостью.
© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
1 из 3
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
© HBO (2019)
© HBO (2019)Пол Риттер в сериале "Чернобыль"
Пол Риттер в сериале Чернобыль
2 из 3
Пол Риттер в сериале "Чернобыль"
© HBO (2019)
© HBO (2019 - ...)

"Чернобыль" от HBO

Кадр из мини-сериала Чернобыль
3 из 3

"Чернобыль" от HBO

© HBO (2019 - ...)
1 из 3
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
© HBO (2019)
2 из 3
Пол Риттер в сериале "Чернобыль"
© HBO (2019)
3 из 3

"Чернобыль" от HBO

© HBO (2019 - ...)
Классический прием, к которому прибегают многие постановщики для удержания внимания, — повествование прерывается на моменте, когда герою предстоит сложный выбор.
© MTV Studios (2020)Классический клиффхэнгер в конце второго сериала "Эмили в Париже"
Кадр из сериала Эмили в Париже
© MTV Studios (2020)
Классический клиффхэнгер в конце второго сериала "Эмили в Париже"

А правильно ли я понимаю?

Единственный способ не поддаваться на манипуляции режиссеров — осознать их, спросить себя, почему мы сделали именно этот вывод, и оценить ситуацию с разных точек зрения. Особенно это важно при художественном переосмыслении событий прошлого.
"После просмотра такой киноленты в подсознании отпечатаются не факты из архивов, а видение сценариста и режиссера", — напоминает Лия Жарикова.
Вопрос "правильного" понимания преследует нас со школы, но существует ли оно? И если да, то почему одно и то же произведение или событие режиссеры интерпретируют по-разному?
Фильмы "Последняя дуэль" и "Расемон" показывают, что восприятие ситуации зависит от идеологии общества и семьи, личного опыта и, конечно, стереотипов.
© 20th Century Studios (2021)Кадр из фильма "Последняя дуэль"
Кадр из фильма Последняя дуэль
1 из 4
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© 20th Century Studios (2021)
© 20th Century Studios (2021)

"Последняя дуэль"

Кадр из фильма Последняя дуэль
2 из 4

"Последняя дуэль"

© 20th Century Studios (2021)
© Daiei Motion Picture Co. Ltd. (1950)Кадр из фильма "Расемон"
Кадр из фильма Расемон
3 из 4
Кадр из фильма "Расемон"
© Daiei Motion Picture Co. Ltd. (1950)
© Daiei Motion Picture Co. Ltd. (1950)

"Расемон"

Кадр из фильма Расемон
4 из 4

"Расемон"

© Daiei Motion Picture Co. Ltd. (1950)
1 из 4
Кадр из фильма "Последняя дуэль"
© 20th Century Studios (2021)
2 из 4

"Последняя дуэль"

© 20th Century Studios (2021)
3 из 4
Кадр из фильма "Расемон"
© Daiei Motion Picture Co. Ltd. (1950)
4 из 4

"Расемон"

© Daiei Motion Picture Co. Ltd. (1950)

"Одна из частых ловушек мозга такая: наше внимание нацелено на то, что мы считаем важным или правильным в силу предыдущего опыта, традиций и индивидуальных причин", — подводит итог нейропсихолог Елена Миронова.

Получается, все наши выводы по-своему справедливы. И почему об этом не говорили на уроках литературы?
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