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Аббас потребовал расследовать нападение на одного из лидеров ХАМАС - РИА Новости, 22.07.2022
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Аббас потребовал расследовать нападение на одного из лидеров ХАМАС
Аббас потребовал расследовать нападение на одного из лидеров ХАМАС - РИА Новости, 22.07.2022
Аббас потребовал расследовать нападение на одного из лидеров ХАМАС
Президент Палестины Махмуд Аббас осудил нападение на одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Насер ад-Дина аль-Шаера, потребовал расследовать... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:29
2022-07-22T22:29
в мире
махмуд аббас
исмаил хания
палестина
наблус (провинция)
хамас
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ГАЗА, 22 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас осудил нападение на одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Насер ад-Дина аль-Шаера, потребовал расследовать инцидент, найти виновных и привлечь их к ответственности, сообщает агентство ВАФА."Президент Государства Палестина Махмуд Аббас осудил сегодня вечером инцидент со стрельбой по Насеру&nbsp;ад-Дину аль-Шаеру", - говорится в сообщении.Аббас подчеркнул, что власти Палестины не допустят таких неприемлемых действий и дал указание службам безопасности автономии немедленно расследовать инцидент, арестовать виновных и привлечь их к ответственности.Аббас позвонил аль-Шаеру и пожелал ему скорейшего выздоровления. Движение ХАМАС назвало нападение на аль-Шаера покушением на его жизнь и призвало руководство ПНА привлечь виновных к ответственности.Аль-Шаер, который является одним из лидеров ХАМАС на Западном берегу и ранее занимал пост заместителя премьер-министра в правительстве Исмаила Хании, нынешнего главы политбюро ХАМАС, в пятницу был ранен неизвестными в городе Наблус. Полиция сообщила, что аль-Шаер получил огнестрельные ранения ноги и был доставлен в больницу в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20220717/nato-1802991622.html
https://ria.ru/20220715/palestina-1802625783.html
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в мире, махмуд аббас, исмаил хания, палестина, наблус (провинция), хамас
22:29 22.07.2022
 
Аббас потребовал расследовать нападение на одного из лидеров ХАМАС

Президент Палестины Аббас потребовал расследовать нападение на одного из лидеров ХАМАС

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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ГАЗА, 22 июл - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас осудил нападение на одного из лидеров ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Насер ад-Дина аль-Шаера, потребовал расследовать инцидент, найти виновных и привлечь их к ответственности, сообщает агентство ВАФА.
"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас осудил сегодня вечером инцидент со стрельбой по Насеру ад-Дину аль-Шаеру", - говорится в сообщении.
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Аббас подчеркнул, что власти Палестины не допустят таких неприемлемых действий и дал указание службам безопасности автономии немедленно расследовать инцидент, арестовать виновных и привлечь их к ответственности.
Аббас позвонил аль-Шаеру и пожелал ему скорейшего выздоровления. Движение ХАМАС назвало нападение на аль-Шаера покушением на его жизнь и призвало руководство ПНА привлечь виновных к ответственности.
Аль-Шаер, который является одним из лидеров ХАМАС на Западном берегу и ранее занимал пост заместителя премьер-министра в правительстве Исмаила Хании, нынешнего главы политбюро ХАМАС, в пятницу был ранен неизвестными в городе Наблус. Полиция сообщила, что аль-Шаер получил огнестрельные ранения ноги и был доставлен в больницу в стабильном состоянии.
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В миреМахмуд АббасИсмаил ХанияПалестинаНаблус (провинция)Хамас
 
 
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