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В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/kazaki-1804232089.html
В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев
В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев - РИА Новости, 22.07.2022
В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев
Дополнительно более 200 казаков-добровольцев с Кубани примут участие в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:57
2022-07-22T12:57
специальная военная операция на украине
александр власов
украина
краснодарский край
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Дополнительно более 200 казаков-добровольцев с Кубани примут участие в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Еще более 200 казаков-добровольцев отправились исполнять воинский долг на Донбасс", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.В апреле вице-губернатор Краснодарского края по вопросам казачества и развитию спорта Александр Власов отмечал, что в спецоперации на Украине участвуют около 1,5 тысяч казаков со всей страны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр власов, украина, краснодарский край
12:57 22.07.2022
 
В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев

Губернатор Кондратьев: еще 200 кубанских казаков уехали для участия в спецоперации

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВо время церемонии "Час славы Кубани" в Краснодаре
Во время церемонии Час славы Кубани в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Во время церемонии "Час славы Кубани" в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Дополнительно более 200 казаков-добровольцев с Кубани примут участие в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Еще более 200 казаков-добровольцев отправились исполнять воинский долг на Донбасс", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
В апреле вице-губернатор Краснодарского края по вопросам казачества и развитию спорта Александр Власов отмечал, что в спецоперации на Украине участвуют около 1,5 тысяч казаков со всей страны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАлександр ВласовУкраинаКраснодарский край
 
 
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