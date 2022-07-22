https://ria.ru/20220722/kazaki-1804232089.html

В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев

В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев - РИА Новости, 22.07.2022

В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев

Дополнительно более 200 казаков-добровольцев с Кубани примут участие в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:57

2022-07-22T12:57

2022-07-22T12:57

специальная военная операция на украине

александр власов

украина

краснодарский край

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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Дополнительно более 200 казаков-добровольцев с Кубани примут участие в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Еще более 200 казаков-добровольцев отправились исполнять воинский долг на Донбасс", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.В апреле вице-губернатор Краснодарского края по вопросам казачества и развитию спорта Александр Власов отмечал, что в спецоперации на Украине участвуют около 1,5 тысяч казаков со всей страны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

краснодарский край

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александр власов, украина, краснодарский край