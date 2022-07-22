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В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев
В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев - РИА Новости, 22.07.2022
В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев
Дополнительно более 200 казаков-добровольцев с Кубани примут участие в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:57
2022-07-22T12:57
2022-07-22T12:57
специальная военная операция на украине
александр власов
украина
краснодарский край
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Дополнительно более 200 казаков-добровольцев с Кубани примут участие в специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев."Еще более 200 казаков-добровольцев отправились исполнять воинский долг на Донбасс", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.В апреле вице-губернатор Краснодарского края по вопросам казачества и развитию спорта Александр Власов отмечал, что в спецоперации на Украине участвуют около 1,5 тысяч казаков со всей страны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр власов, украина, краснодарский край
В Донбасс отправились 200 кубанских казаков-добровольцев
Губернатор Кондратьев: еще 200 кубанских казаков уехали для участия в спецоперации