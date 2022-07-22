https://ria.ru/20220722/kastilo-1804407546.html

Прокуратура Перу возобновила еще одно расследование в отношении президента

Прокуратура Перу возобновила еще одно расследование в отношении президента - РИА Новости, 22.07.2022

Прокуратура Перу возобновила еще одно расследование в отношении президента

Генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес возобновила расследование в отношении президента Педро Кастильо по подозрению в коррупции, сообщила генпрокуратура... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:49

2022-07-22T20:49

2022-07-22T20:50

в мире

перу

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МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес возобновила расследование в отношении президента Педро Кастильо по подозрению в коррупции, сообщила генпрокуратура страны.Гособвинение изучит предполагаемые факты коррупции с участием руководителя страны в закупке правительством в 2021 году биодизеля в пользу частной компании Heaven Petroleum Operators.Накануне генеральный прокурор открыла новое дело в отношении Кастильо по обвинениям в его адрес со стороны бывшего главы МВД, связанным с укрывательством преступников - бежавших от правосудия бывшего министра транспорта и коммуникаций Хуана Сильвы и бывшего секретаря администрации президента Бруно Пачеко, предположительно вовлеченных в коррупцию.Таким образом, в отношении первого лица Перу открыты уже четыре дела, связанных с коррупцией, торговлей влиянием и созданием преступного сообщества, а также плагиатом при получении научной степени. На рассмотрение конгресса страны дважды выносился вопрос об объявлении ему импичмента.Статья 117 Конституции Перу запрещает обвинять президента в суде во время исполнения им своих полномочий. Обвинить действующего главу государства можно лишь в измене родине, препятствовании проведению выборов, роспуске и препятствовании работе конгресса и избирательной системы.

https://ria.ru/20220627/peru-1798291284.html

перу

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу