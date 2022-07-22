Рейтинг@Mail.ru
В Липецке капитально отремонтируют поликлинику - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220722/kapremont-1804299604.html
В Липецке капитально отремонтируют поликлинику
В Липецке капитально отремонтируют поликлинику - РИА Новости, 22.07.2022
В Липецке капитально отремонтируют поликлинику
В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" начат капитальный ремонт в поликлинике Липецкой городской больницы,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:10
2022-07-22T16:10
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804296870_0:72:778:510_1920x0_80_0_0_381ff556f15781f3d391d488451707f7.jpg
ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" начат капитальный ремонт в поликлинике Липецкой городской больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, реконструкция коснется первого и цокольного этажа. Контракт уже заключён, стоимость ремонта составит два миллиона рублей. В перечень работ входит замена напольного покрытия и дверей, устройство перегородок, замена канализационных труб, обновление электросетей.Артамонов отметил, что поликлиника обслуживает 34 тысячи человек. На базе медучреждения работают центр амбулаторной онкологической помощи, кабинет компьютерной томографии, дневной стационар.
https://ria.ru/20220721/blagoustroystvo-1804047836.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804296870_2:0:686:513_1920x0_80_0_0_2dc9d30a97962e8c5606b009402a4049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, общество, игорь артамонов
16:10 22.07.2022
 

В Липецке капитально отремонтируют поликлинику

© Фото : Администрация города ЛипецкПоликлиника в Липецке
Поликлиника в Липецке - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Администрация города Липецк
Поликлиника в Липецке
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" начат капитальный ремонт в поликлинике Липецкой городской больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, реконструкция коснется первого и цокольного этажа. Контракт уже заключён, стоимость ремонта составит два миллиона рублей. В перечень работ входит замена напольного покрытия и дверей, устройство перегородок, замена канализационных труб, обновление электросетей.
Артамонов отметил, что поликлиника обслуживает 34 тысячи человек. На базе медучреждения работают центр амбулаторной онкологической помощи, кабинет компьютерной томографии, дневной стационар.
"Материальная база медучреждений региона улучшается. Регулярно выделяются средства на ремонт поликлиник и больниц, закупается оборудование. Мы делаем всё необходимое, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области оказывалась своевременно и качественно", – сказал Артамонов.
В Липецкой области благоустроили парки и скверы по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 15:22Липецкая область
В Липецкой области благоустроили парки и скверы по нацпроекту
 
Липецкая областьЛипецкая областьОбществоИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала