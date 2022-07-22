https://ria.ru/20220722/kapremont-1804299604.html

В Липецке капитально отремонтируют поликлинику

В Липецке капитально отремонтируют поликлинику - РИА Новости, 22.07.2022

В Липецке капитально отремонтируют поликлинику

В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" начат капитальный ремонт в поликлинике Липецкой городской больницы,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:10

2022-07-22T16:10

2022-07-22T16:10

липецкая область

липецкая область

общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" начат капитальный ремонт в поликлинике Липецкой городской больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, реконструкция коснется первого и цокольного этажа. Контракт уже заключён, стоимость ремонта составит два миллиона рублей. В перечень работ входит замена напольного покрытия и дверей, устройство перегородок, замена канализационных труб, обновление электросетей.Артамонов отметил, что поликлиника обслуживает 34 тысячи человек. На базе медучреждения работают центр амбулаторной онкологической помощи, кабинет компьютерной томографии, дневной стационар.

https://ria.ru/20220721/blagoustroystvo-1804047836.html

липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, общество, игорь артамонов