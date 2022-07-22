https://ria.ru/20220722/kapremont-1804299604.html
В Липецке капитально отремонтируют поликлинику
В Липецке капитально отремонтируют поликлинику - РИА Новости, 22.07.2022
В Липецке капитально отремонтируют поликлинику
В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" начат капитальный ремонт в поликлинике Липецкой городской больницы,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:10
2022-07-22T16:10
2022-07-22T16:10
липецкая область
липецкая область
общество
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" начат капитальный ремонт в поликлинике Липецкой городской больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, реконструкция коснется первого и цокольного этажа. Контракт уже заключён, стоимость ремонта составит два миллиона рублей. В перечень работ входит замена напольного покрытия и дверей, устройство перегородок, замена канализационных труб, обновление электросетей.Артамонов отметил, что поликлиника обслуживает 34 тысячи человек. На базе медучреждения работают центр амбулаторной онкологической помощи, кабинет компьютерной томографии, дневной стационар.
https://ria.ru/20220721/blagoustroystvo-1804047836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, общество, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 22 июл - РИА Новости. В рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Липецкой области" начат капитальный ремонт в поликлинике Липецкой городской больницы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, реконструкция коснется первого и цокольного этажа. Контракт уже заключён, стоимость ремонта составит два миллиона рублей. В перечень работ входит замена напольного покрытия и дверей, устройство перегородок, замена канализационных труб, обновление электросетей.
Артамонов отметил, что поликлиника обслуживает 34 тысячи человек. На базе медучреждения работают центр амбулаторной онкологической помощи, кабинет компьютерной томографии, дневной стационар.
"Материальная база медучреждений региона улучшается. Регулярно выделяются средства на ремонт поликлиник и больниц, закупается оборудование. Мы делаем всё необходимое, чтобы медицинская помощь жителям Липецкой области
оказывалась своевременно и качественно", – сказал Артамонов.