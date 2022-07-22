https://ria.ru/20220722/kamery-1804268132.html

В Подмосковье с помощью камер начали выявлять нарушителей ж/д переходов

В Подмосковье с помощью камер начали выявлять нарушителей ж/д переходов - РИА Новости, 22.07.2022

В Подмосковье с помощью камер начали выявлять нарушителей ж/д переходов

Власти Московской области запустили пилотный проект по выявлению нарушителей правил перехода железной дороги с помощью системы распознавания лиц, рассказала РИА РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:12

2022-07-22T15:12

2022-07-22T15:52

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Московской области запустили пилотный проект по выявлению нарушителей правил перехода железной дороги с помощью системы распознавания лиц, рассказала РИА Новости заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.Пилотные камеры установили на железнодорожной станции Удельная в Раменском округе. Проект реализуется министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона, управлением на транспорте МВД России по ЦФО совместно с "МВС Груп", который выступает оператором системы в Подмосковье.Она добавила, что материалы режиме передаются в качестве доказательной базы сотрудникам транспортной полиции, дежурящим на станции в режиме реального времени.Всего, с начала года на железной дороге в Подмосковье зафиксирован 151 смертельный случай, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Несанкционированный переход остаётся основной причиной гибели людей при переходе железной дороги. Согласно данным ведомства, более 40% нарушителей на ж/д станциях переходят пути на красный свет, еще 25% являются безбилетниками, которые перебегают пути для бесплатного проезда.

https://ria.ru/20220717/elektrichka-1803007658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, россия, железная дорога, происшествия