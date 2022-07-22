https://ria.ru/20220722/kamery-1804268132.html
В Подмосковье с помощью камер начали выявлять нарушителей ж/д переходов
В Подмосковье с помощью камер начали выявлять нарушителей ж/д переходов - РИА Новости, 22.07.2022
В Подмосковье с помощью камер начали выявлять нарушителей ж/д переходов
Власти Московской области запустили пилотный проект по выявлению нарушителей правил перехода железной дороги с помощью системы распознавания лиц, рассказала РИА РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:12
2022-07-22T15:12
2022-07-22T15:52
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Московской области запустили пилотный проект по выявлению нарушителей правил перехода железной дороги с помощью системы распознавания лиц, рассказала РИА Новости заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.Пилотные камеры установили на железнодорожной станции Удельная в Раменском округе. Проект реализуется министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона, управлением на транспорте МВД России по ЦФО совместно с "МВС Груп", который выступает оператором системы в Подмосковье.Она добавила, что материалы режиме передаются в качестве доказательной базы сотрудникам транспортной полиции, дежурящим на станции в режиме реального времени.Всего, с начала года на железной дороге в Подмосковье зафиксирован 151 смертельный случай, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Несанкционированный переход остаётся основной причиной гибели людей при переходе железной дороги. Согласно данным ведомства, более 40% нарушителей на ж/д станциях переходят пути на красный свет, еще 25% являются безбилетниками, которые перебегают пути для бесплатного проезда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), общество, россия, железная дорога, происшествия
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Московской области запустили пилотный проект по выявлению нарушителей правил перехода железной дороги с помощью системы распознавания лиц, рассказала РИА Новости заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
Пилотные камеры установили на железнодорожной станции Удельная в Раменском округе. Проект реализуется министерством транспорта и дорожной инфраструктуры региона, управлением на транспорте МВД России
по ЦФО совместно с "МВС Груп", который выступает оператором системы в Подмосковье
.
"Камеры позволяют фиксировать переход на красный сигнал светофора и переход железной дороги в неположенном месте. Система не просто фиксирует нарушение, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Мы рассчитываем, что эта мера позволит снизить число смертельных случаев, и в дальнейшем рассмотрим возможность внедрения камер с распознаванием лиц и на других подмосковных станциях", - сказала Кротова.
Она добавила, что материалы режиме передаются в качестве доказательной базы сотрудникам транспортной полиции, дежурящим на станции в режиме реального времени.
Всего, с начала года на железной дороге в Подмосковье зафиксирован 151 смертельный случай, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. Несанкционированный переход остаётся основной причиной гибели людей при переходе железной дороги. Согласно данным ведомства, более 40% нарушителей на ж/д станциях переходят пути на красный свет, еще 25% являются безбилетниками, которые перебегают пути для бесплатного проезда.