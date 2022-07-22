https://ria.ru/20220722/kaluga-1804281936.html

В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи

В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи - РИА Новости, 22.07.2022

В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи

В Калужской области с 2000 года 92% сирот устроены в приемные семьи, число детских домов сократилось с 31 до четырех, заявил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:33

2022-07-22T15:33

2022-07-22T15:34

общество

владислав шапша

мария львова-белова

калужская область

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донбасс

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КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. В Калужской области с 2000 года 92% сирот устроены в приемные семьи, число детских домов сократилось с 31 до четырех, заявил губернатор региона Владислав Шапша.В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области. Мероприятие прошло в экологическом парке "Биосфера" в Калуге. По данным правительства Калужской области, всего были переданы в приемные семьи 25 детей."Калужская область – регион, который много лет занимается устройством детей в приемные семьи. Имеет большой опыт в этом вопросе. С 2000 годов число детских домов сократилось с 31 до четырех: 92% детей-сирот обрели семьи", - цитирует губернатора региона Владислава Шапшу пресс-служба правительства региона.Шапша отметил, что в регионе очень хорошо развит институт приемных семей, будущие приемные родители проходят серьезную подготовку. Детский омбудсмен согласилась с ним, назвав калужскую школу приемных родителей одной из лучших в стране. По ее словам, технологиям, которые используются в Калужской области, сейчас обучаются специалисты из 15 регионов.

https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html

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общество, владислав шапша, мария львова-белова, калужская область, россия, донбасс