Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/kaluga-1804281936.html
В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи
В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи - РИА Новости, 22.07.2022
В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи
В Калужской области с 2000 года 92% сирот устроены в приемные семьи, число детских домов сократилось с 31 до четырех, заявил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:33
2022-07-22T15:34
общество
владислав шапша
мария львова-белова
калужская область
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2bc11d887b83957398995ce06d4f2237.jpg
КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. В Калужской области с 2000 года 92% сирот устроены в приемные семьи, число детских домов сократилось с 31 до четырех, заявил губернатор региона Владислав Шапша.В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области. Мероприятие прошло в экологическом парке "Биосфера" в Калуге. По данным правительства Калужской области, всего были переданы в приемные семьи 25 детей."Калужская область – регион, который много лет занимается устройством детей в приемные семьи. Имеет большой опыт в этом вопросе. С 2000 годов число детских домов сократилось с 31 до четырех: 92% детей-сирот обрели семьи", - цитирует губернатора региона Владислава Шапшу пресс-служба правительства региона.Шапша отметил, что в регионе очень хорошо развит институт приемных семей, будущие приемные родители проходят серьезную подготовку. Детский омбудсмен согласилась с ним, назвав калужскую школу приемных родителей одной из лучших в стране. По ее словам, технологиям, которые используются в Калужской области, сейчас обучаются специалисты из 15 регионов.
https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798819189.html
калужская область
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_19e35b37e94749f0f27e2fa783e14430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владислав шапша, мария львова-белова, калужская область, россия, донбасс
15:33 22.07.2022 (обновлено: 15:34 22.07.2022)
 
В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи

Губернатор Калужской области: с 2000 года 92 процента сирот устроены в приемные семьи

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. В Калужской области с 2000 года 92% сирот устроены в приемные семьи, число детских домов сократилось с 31 до четырех, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области. Мероприятие прошло в экологическом парке "Биосфера" в Калуге. По данным правительства Калужской области, всего были переданы в приемные семьи 25 детей.
Посетители на ярмарке вакансий для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 17:49Калужская область
Около ста граждан из Донбасса и с Украины трудоустроены в Калужской области
"Калужская область – регион, который много лет занимается устройством детей в приемные семьи. Имеет большой опыт в этом вопросе. С 2000 годов число детских домов сократилось с 31 до четырех: 92% детей-сирот обрели семьи", - цитирует губернатора региона Владислава Шапшу пресс-служба правительства региона.
Шапша отметил, что в регионе очень хорошо развит институт приемных семей, будущие приемные родители проходят серьезную подготовку. Детский омбудсмен согласилась с ним, назвав калужскую школу приемных родителей одной из лучших в стране. По ее словам, технологиям, которые используются в Калужской области, сейчас обучаются специалисты из 15 регионов.
"Я как приемная мама понимаю, как это важно - почувствовать себя не в одиночестве. Поэтому я со спокойным сердцем привезла сюда детей. И понимаю, что тут все точно будет хорошо", - цитирует Львову-Белову пресс-служба областного правительства.
 
ОбществоВладислав ШапшаМария Львова-БеловаКалужская областьРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала