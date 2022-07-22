15:33 22.07.2022 (обновлено: 15:34 22.07.2022)
В Калужской области 92 процента сирот устроены в приемные семьи
Губернатор Калужской области: с 2000 года 92 процента сирот устроены в приемные семьи
© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости. Архивное фото
КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. В Калужской области с 2000 года 92% сирот устроены в приемные семьи, число детских домов сократилось с 31 до четырех, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
В пятницу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова передала детей-сирот, вывезенных из Донбасса, приемным семьям из Калужской области. Мероприятие прошло в экологическом парке "Биосфера" в Калуге. По данным правительства Калужской области, всего были переданы в приемные семьи 25 детей.
"Калужская область – регион, который много лет занимается устройством детей в приемные семьи. Имеет большой опыт в этом вопросе. С 2000 годов число детских домов сократилось с 31 до четырех: 92% детей-сирот обрели семьи", - цитирует губернатора региона Владислава Шапшу пресс-служба правительства региона.
Шапша отметил, что в регионе очень хорошо развит институт приемных семей, будущие приемные родители проходят серьезную подготовку. Детский омбудсмен согласилась с ним, назвав калужскую школу приемных родителей одной из лучших в стране. По ее словам, технологиям, которые используются в Калужской области, сейчас обучаются специалисты из 15 регионов.
"Я как приемная мама понимаю, как это важно - почувствовать себя не в одиночестве. Поэтому я со спокойным сердцем привезла сюда детей. И понимаю, что тут все точно будет хорошо", - цитирует Львову-Белову пресс-служба областного правительства.