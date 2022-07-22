https://ria.ru/20220722/istrebiteli-1804192359.html

Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине

Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине - РИА Новости, 22.07.2022

Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине

Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:13

2022-07-22T10:13

2022-07-22T11:12

специальная военная операция на украине

безопасность

су-35с

су-30см

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804202909_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_163835215b330089bc48d564ecdf0a2d.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках специальной военной операции на Украине.На ролике продолжительностью 2 минуты 43 секунды показано, как инженеры устанавливают ракеты на подвеску Су-35С. Затем с разных ракурсов демонстрируется взлёт машин с аэродрома временного базирования. После поступления соответствующей команды истребители проводят ракетные стрельбы.Как рассказал старший летчик звена Су-35 Виктор, при выполнении боевых заданий в ходе спецоперации истребители применяют ракеты малой дальности Р-73, средней и большой дальности Р-77 класса "воздух-воздух", а также ракеты Х-31 класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения систем ПВО противника."Авиационный комплекс обнаружил цель в воздухе, после доклада на командный пункт, что я обнаружил цель, мне разрешили работать. Я выполнил маневр, чтобы цель подошла ближе, после этого выполнил разгон и поражение воздушной цели. После пусков – выход в безопасную сторону, чтобы ПВО не поразила. Выполнил подсвет цели и выход из атаки", - рассказал он о прошедшем боевом вылете.

https://ria.ru/20220722/solntsepek-1804187438.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Истребители в небе над Украиной: Минобороны показало кадры боевой работы авиации РФ Истребители в небе над Украиной: Минобороны показало кадры боевой работы авиации РФ 2022-07-22T10:13 true PT0M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, су-35с, су-30см, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)