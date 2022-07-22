https://ria.ru/20220722/istrebiteli-1804192359.html
Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине
Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине
Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:13
2022-07-22T10:13
2022-07-22T11:12
специальная военная операция на украине
безопасность
су-35с
су-30см
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках специальной военной операции на Украине.На ролике продолжительностью 2 минуты 43 секунды показано, как инженеры устанавливают ракеты на подвеску Су-35С. Затем с разных ракурсов демонстрируется взлёт машин с аэродрома временного базирования. После поступления соответствующей команды истребители проводят ракетные стрельбы.Как рассказал старший летчик звена Су-35 Виктор, при выполнении боевых заданий в ходе спецоперации истребители применяют ракеты малой дальности Р-73, средней и большой дальности Р-77 класса "воздух-воздух", а также ракеты Х-31 класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения систем ПВО противника."Авиационный комплекс обнаружил цель в воздухе, после доклада на командный пункт, что я обнаружил цель, мне разрешили работать. Я выполнил маневр, чтобы цель подошла ближе, после этого выполнил разгон и поражение воздушной цели. После пусков – выход в безопасную сторону, чтобы ПВО не поразила. Выполнил подсвет цели и выход из атаки", - рассказал он о прошедшем боевом вылете.
https://ria.ru/20220722/solntsepek-1804187438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Истребители в небе над Украиной: Минобороны показало кадры боевой работы авиации РФ
Истребители в небе над Украиной: Минобороны показало кадры боевой работы авиации РФ
2022-07-22T10:13
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, су-35с, су-30см, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:13 22.07.2022 (обновлено: 11:12 22.07.2022)
Минобороны показало видео боевой работы истребителей на Украине
Минобороны показало боевую работу истребителей Су-35 и Су-30 в спецоперации на Украине
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в пятницу кадры боевых вылетов экипажей истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках специальной военной операции на Украине.
На ролике продолжительностью 2 минуты 43 секунды показано, как инженеры устанавливают ракеты на подвеску Су-35С
. Затем с разных ракурсов демонстрируется взлёт машин с аэродрома временного базирования. После поступления соответствующей команды истребители проводят ракетные стрельбы.
Как рассказал старший летчик звена Су-35 Виктор, при выполнении боевых заданий в ходе спецоперации истребители применяют ракеты малой дальности Р-73, средней и большой дальности Р-77 класса "воздух-воздух", а также ракеты Х-31 класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения систем ПВО противника.
"Авиационный комплекс обнаружил цель в воздухе, после доклада на командный пункт, что я обнаружил цель, мне разрешили работать. Я выполнил маневр, чтобы цель подошла ближе, после этого выполнил разгон и поражение воздушной цели. После пусков – выход в безопасную сторону, чтобы ПВО не поразила. Выполнил подсвет цели и выход из атаки", - рассказал он о прошедшем боевом вылете.