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Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 22.07.2022
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Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу
Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 22.07.2022
Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу
Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:38
2022-07-22T22:38
в мире
мевлют чавушоглу
турция
ирак
багдад (город)
совет безопасности оон
рабочая партия курдистана
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.Источник заявил, что в направлении военной базы были выпущены три ракеты.Иракские власти в среду решили отозвать временного поверенного в делах Багдада в Турции после артобстрела турецкими ВС курортного города Заху на севере страны. По данным Демократической партии Курдистана, в результате падения артиллерийских снарядов погибли девять человек, пострадали еще 33. МИД поручено подать жалобу в СБ ООН, а также вызвать посла Турции и заявить ему об осуждении удара. Центральные власти в Багдаде намерены координироваться с Эрбилем для недопущения повторения турецкой агрессии. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не совершала каких-либо нападений на иракские позиции.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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в мире, мевлют чавушоглу, турция, ирак, багдад (город), совет безопасности оон, рабочая партия курдистана
22:38 22.07.2022
 
Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу

Al-Sumaria: турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу

© AP Photo / Bram JanssenМестные жительницы в окрестностях Синджара, Ирак
Местные жительницы в окрестностях Синджара, Ирак - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Bram Janssen
Местные жительницы в окрестностях Синджара, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
Источник заявил, что в направлении военной базы были выпущены три ракеты.
Иракские власти в среду решили отозвать временного поверенного в делах Багдада в Турции после артобстрела турецкими ВС курортного города Заху на севере страны. По данным Демократической партии Курдистана, в результате падения артиллерийских снарядов погибли девять человек, пострадали еще 33. МИД поручено подать жалобу в СБ ООН, а также вызвать посла Турции и заявить ему об осуждении удара. Центральные власти в Багдаде намерены координироваться с Эрбилем для недопущения повторения турецкой агрессии. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не совершала каких-либо нападений на иракские позиции.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
 
В миреМевлют ЧавушоглуТурцияИракБагдад (город)Совет Безопасности ООНРабочая партия Курдистана
 
 
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