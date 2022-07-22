Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу
Al-Sumaria: турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу
© AP Photo / Bram JanssenМестные жительницы в окрестностях Синджара, Ирак
© AP Photo / Bram Janssen
Местные жительницы в окрестностях Синджара, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.
Источник заявил, что в направлении военной базы были выпущены три ракеты.
Иракские власти в среду решили отозвать временного поверенного в делах Багдада в Турции после артобстрела турецкими ВС курортного города Заху на севере страны. По данным Демократической партии Курдистана, в результате падения артиллерийских снарядов погибли девять человек, пострадали еще 33. МИД поручено подать жалобу в СБ ООН, а также вызвать посла Турции и заявить ему об осуждении удара. Центральные власти в Багдаде намерены координироваться с Эрбилем для недопущения повторения турецкой агрессии. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не совершала каких-либо нападений на иракские позиции.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.