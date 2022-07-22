https://ria.ru/20220722/irak-1804428311.html

Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу

Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу - РИА Новости, 22.07.2022

Турецкая военная база на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу

Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:38

2022-07-22T22:38

2022-07-22T22:38

в мире

мевлют чавушоглу

турция

ирак

багдад (город)

совет безопасности оон

рабочая партия курдистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133824/92/1338249288_0:22:2000:1147_1920x0_80_0_0_21cbf0202a4610e5387f835a61a40f19.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в иракских органах безопасности.Источник заявил, что в направлении военной базы были выпущены три ракеты.Иракские власти в среду решили отозвать временного поверенного в делах Багдада в Турции после артобстрела турецкими ВС курортного города Заху на севере страны. По данным Демократической партии Курдистана, в результате падения артиллерийских снарядов погибли девять человек, пострадали еще 33. МИД поручено подать жалобу в СБ ООН, а также вызвать посла Турции и заявить ему об осуждении удара. Центральные власти в Багдаде намерены координироваться с Эрбилем для недопущения повторения турецкой агрессии. В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не совершала каких-либо нападений на иракские позиции.Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

турция

ирак

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мевлют чавушоглу, турция, ирак, багдад (город), совет безопасности оон, рабочая партия курдистана