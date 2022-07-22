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Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением - РИА Новости, 22.07.2022
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Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением
Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением - РИА Новости, 22.07.2022
Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что считает соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:32
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антониу гутерреш
в мире
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фархан хак
россия
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турция
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что считает соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна самым важным достижением за свой срок на посту, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан Хак."Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту генерального секретаря", - сказал Хак.
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антониу гутерреш, в мире, оон, фархан хак, россия, украина, турция, стамбул
19:32 22.07.2022 (обновлено: 19:48 22.07.2022)
 
Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением

Генсек ООН Гутерреш назвал заключение продуктовой сделки самым значительным достижением

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Архивное фото
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ООН, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что считает соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна самым важным достижением за свой срок на посту, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан Хак.
"Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту генерального секретаря", - сказал Хак.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 19:01
Эксперт оценил вероятность саботажа продуктовой сделки со стороны Украины
 
Антониу ГутеррешВ миреООНФархан ХакРоссияУкраинаТурцияСтамбул
 
 
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