https://ria.ru/20220722/guterresh-1804380676.html

Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением

Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением - РИА Новости, 22.07.2022

Генсек ООН назвал продуктовую сделку самым значительным достижением

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что считает соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:32

2022-07-22T19:32

2022-07-22T19:48

антониу гутерреш

в мире

оон

фархан хак

россия

украина

турция

стамбул

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ООН, 22 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что считает соглашение о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна самым важным достижением за свой срок на посту, заявил на брифинге заместитель его официального представителя Фархан Хак."Господин Гутерреш сказал одному из ваших коллег около недели назад, что по его мнению, если эта сделка будет заключена, это будет наиболее значительным достижением всего его срока на посту генерального секретаря", - сказал Хак.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804374628.html

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Владимир Лаврентьев

антониу гутерреш, в мире, оон, фархан хак, россия, украина, турция, стамбул