https://ria.ru/20220722/google-1804407696.html

Власти Херсонской области заблокировали Google

Власти Херсонской области заблокировали Google - РИА Новости, 22.07.2022

Власти Херсонской области заблокировали Google

Поисковая система Google в Херсонской области заблокирована как элемент информационного терроризма, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:50

2022-07-22T20:50

2022-07-22T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Поисковая система Google в Херсонской области заблокирована как элемент информационного терроризма, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее решение о блокировки Google было принято в Донецкой и Луганской народных республиках. Причина - пропаганда терроризма и насилия в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса, а также в навязывании лжи и дезинформации. До этого в Херсонской области заблокировали YouTube, Viber, Instagram* (признана в России экстремистской и запрещена) и ряд других западных сервисов и ресурсов."По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина – использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах стать частью России.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220721/google-1804011834.html

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в мире, технологии, херсонская область , луганская народная республика, россия, youtube, google, viber