https://ria.ru/20220722/golosovanie-1804229362.html

В Госдуме предложили перенести единый день голосования на весну

В Госдуме предложили перенести единый день голосования на весну - РИА Новости, 22.07.2022

В Госдуме предложили перенести единый день голосования на весну

Следует рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам, а также переноса единого дня голосования на весну, заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:48

2022-07-22T12:48

2022-07-22T12:48

политика

госдума рф

ярослав нилов

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следует рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам, а также переноса единого дня голосования на весну, заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней."Мы согласны с тем, что отпуск можно сократить и нужно сократить, но давайте перенесём единый день голосования на весну", - сказал он.Он добавил, что отпуск сейчас является "условным", его стоит сделать реальным. "С точки зрения продолжительности, он условно такой, его реально нет, поэтому давайте мы его сократим, сделаем реальным", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220608/golosovanie-1793955968.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, госдума рф, ярослав нилов, единый день голосования в россии