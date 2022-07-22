https://ria.ru/20220722/golosovanie-1804229362.html
В Госдуме предложили перенести единый день голосования на весну
В Госдуме предложили перенести единый день голосования на весну - РИА Новости, 22.07.2022
В Госдуме предложили перенести единый день голосования на весну
Следует рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам, а также переноса единого дня голосования на весну, заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:48
2022-07-22T12:48
2022-07-22T12:48
политика
госдума рф
ярослав нилов
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следует рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам, а также переноса единого дня голосования на весну, заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней."Мы согласны с тем, что отпуск можно сократить и нужно сократить, но давайте перенесём единый день голосования на весну", - сказал он.Он добавил, что отпуск сейчас является "условным", его стоит сделать реальным. "С точки зрения продолжительности, он условно такой, его реально нет, поэтому давайте мы его сократим, сделаем реальным", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220608/golosovanie-1793955968.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, ярослав нилов, единый день голосования в россии
В Госдуме предложили перенести единый день голосования на весну
Депутат Нилов предложил перенести единый день голосования на весну
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Следует рассмотреть вопрос о сокращении отпусков депутатам, а также переноса единого дня голосования на весну, заявил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
ранее заявил, что считает правильным в нынешних условиях рассмотреть вопрос о сокращении отпусков для депутатов и чиновников с нынешних 42-45 дней до положенных всем 28 дней.
"Мы согласны с тем, что отпуск можно сократить и нужно сократить, но давайте перенесём единый день голосования на весну", - сказал он.
Он добавил, что отпуск сейчас является "условным", его стоит сделать реальным. "С точки зрения продолжительности, он условно такой, его реально нет, поэтому давайте мы его сократим, сделаем реальным", - резюмировал он.