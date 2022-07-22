https://ria.ru/20220722/gibdd-1804300141.html

У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей

У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2022

У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей

Генеральная прокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора Управления ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова, РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:11

2022-07-22T16:11

2022-07-22T16:42

происшествия

москва

россия

оаэ

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора Управления ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова, сообщается на сайте ведомства.По данным генпрокуратуры, обвиняемый во время службы купил и оформил в свою собственность, а также на родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Республике Болгария, и автомобиль. Их рыночная стоимость составляет почти 130 миллионов рублей.Уточняется, что информация о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, отсутствует.Помимо этого Кузнецов открыл индивидуальные банковские сейфы, где хранил средства в размере 23 тысяч 850 евро, 60 тысяч долларов США и более 48 миллионов рублей. Подтверждения законности их происхождения также нет, добавили в ведомстве. Суд до рассмотрения искового заявления по существу ввел запрет совершать любые регистрационные действия в отношении причисленного имущества.

https://ria.ru/20220718/korruptsiya-1803318062.html

https://ria.ru/20220701/vzyatki-1799644868.html

москва

россия

оаэ

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, оаэ, сша