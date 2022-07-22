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У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2022
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У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей
У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей - РИА Новости, 22.07.2022
У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей
Генеральная прокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора Управления ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова, РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:11
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора Управления ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова, сообщается на сайте ведомства.По данным генпрокуратуры, обвиняемый во время службы купил и оформил в свою собственность, а также на родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Республике Болгария, и автомобиль. Их рыночная стоимость составляет почти 130 миллионов рублей.Уточняется, что информация о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, отсутствует.Помимо этого Кузнецов открыл индивидуальные банковские сейфы, где хранил средства в размере 23 тысяч 850 евро, 60 тысяч долларов США и более 48 миллионов рублей. Подтверждения законности их происхождения также нет, добавили в ведомстве. Суд до рассмотрения искового заявления по существу ввел запрет совершать любые регистрационные действия в отношении причисленного имущества.
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происшествия, москва, россия, оаэ, сша
16:11 22.07.2022 (обновлено: 16:42 22.07.2022)
 
У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей

Генпрокуратура требует изъять у экс-инспектора ГИБДД Кузнецова имущество на 130 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора Управления ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова, сообщается на сайте ведомства.

"В Лефортовский районный суд предъявлено исковое заявление об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных бывшим инспектором ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Сергеем Кузнецовым", — говорится в заявлении.

По данным генпрокуратуры, обвиняемый во время службы купил и оформил в свою собственность, а также на родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Республике Болгария, и автомобиль. Их рыночная стоимость составляет почти 130 миллионов рублей.
Уточняется, что информация о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, отсутствует.
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Помимо этого Кузнецов открыл индивидуальные банковские сейфы, где хранил средства в размере 23 тысяч 850 евро, 60 тысяч долларов США и более 48 миллионов рублей. Подтверждения законности их происхождения также нет, добавили в ведомстве.
Суд до рассмотрения искового заявления по существу ввел запрет совершать любые регистрационные действия в отношении причисленного имущества.
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