16:11 22.07.2022 (обновлено: 16:42 22.07.2022)
У экс-инспектора ГИБДД потребовали изъять имущество на 130 миллионов рублей
Генпрокуратура требует изъять у экс-инспектора ГИБДД Кузнецова имущество на 130 млн рублей
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора Управления ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова, сообщается на сайте ведомства.
"В Лефортовский районный суд предъявлено исковое заявление об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных бывшим инспектором ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве Сергеем Кузнецовым", — говорится в заявлении.
По данным генпрокуратуры, обвиняемый во время службы купил и оформил в свою собственность, а также на родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Республике Болгария, и автомобиль. Их рыночная стоимость составляет почти 130 миллионов рублей.
Уточняется, что информация о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, отсутствует.
Помимо этого Кузнецов открыл индивидуальные банковские сейфы, где хранил средства в размере 23 тысяч 850 евро, 60 тысяч долларов США и более 48 миллионов рублей. Подтверждения законности их происхождения также нет, добавили в ведомстве.
Суд до рассмотрения искового заявления по существу ввел запрет совершать любые регистрационные действия в отношении причисленного имущества.