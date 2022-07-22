https://ria.ru/20220722/germaniya-1804359877.html
В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины
В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины - РИА Новости, 22.07.2022
В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины
Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka пошла на радикальные меры и переименовала "московское" мороженое в "киевское", пишет немецкое издание Der Westen. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:16
2022-07-22T18:16
2022-07-22T22:28
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka пошла на радикальные меры и переименовала "московское" мороженое в "киевское", пишет немецкое издание Der Westen."Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. <…> "Московское" сэндвич-мороженое теперь будет называться "киевским". Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной", — говорится в публикации.Отмечается, что покупатели уже могут найти лакомство в упаковке, на которой новое название напечатано поверх зачеркнутого старого. Тем не менее акция владельца сети вряд ли окажет какой-либо эффект, кроме раздражения покупателей, вызванного, по мнению автора статьи, высокими ценами.При этом, по данным газеты Ostsee Zeitung, нынешнее название продукта вскоре изменят на что-то нейтральное.В марте сеть Edeka вместе с супермаркетами REWE и Aldi объявила о бойкоте товаров российского производства из-за спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220722/kapitulyatsiya-1804294222.html
https://ria.ru/20220711/germaniya-1801556125.html
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РИА Новости
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в мире, украина, германия, россия
18:16 22.07.2022 (обновлено: 22:28 22.07.2022)
В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины
Немецкая торговая сеть Edeka переименовала "московское" мороженое в "киевское"
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka пошла на радикальные меры и переименовала "московское" мороженое в "киевское", пишет немецкое издание Der Westen
.
"Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. <…> "Московское" сэндвич-мороженое теперь будет называться "киевским". Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной", — говорится в публикации.
Отмечается, что покупатели уже могут найти лакомство в упаковке, на которой новое название напечатано поверх зачеркнутого старого. Тем не менее акция владельца сети вряд ли окажет какой-либо эффект, кроме раздражения покупателей, вызванного, по мнению автора статьи, высокими ценами.
При этом, по данным газеты Ostsee Zeitung, нынешнее название продукта вскоре изменят на что-то нейтральное.
В марте сеть Edeka вместе с супермаркетами REWE и Aldi объявила о бойкоте товаров российского производства из-за спецоперации на Украине
.