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В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины - РИА Новости, 22.07.2022
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В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины
В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины - РИА Новости, 22.07.2022
В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины
Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka пошла на радикальные меры и переименовала "московское" мороженое в "киевское", пишет немецкое издание Der Westen. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:16
2022-07-22T22:28
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka пошла на радикальные меры и переименовала "московское" мороженое в "киевское", пишет немецкое издание Der Westen."Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. &lt;…&gt; "Московское" сэндвич-мороженое теперь будет называться "киевским". Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной", — говорится в публикации.Отмечается, что покупатели уже могут найти лакомство в упаковке, на которой новое название напечатано поверх зачеркнутого старого. Тем не менее акция владельца сети вряд ли окажет какой-либо эффект, кроме раздражения покупателей, вызванного, по мнению автора статьи, высокими ценами.При этом, по данным газеты Ostsee Zeitung, нынешнее название продукта вскоре изменят на что-то нейтральное.В марте сеть Edeka вместе с супермаркетами REWE и Aldi объявила о бойкоте товаров российского производства из-за спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220722/kapitulyatsiya-1804294222.html
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в мире, украина, германия, россия
18:16 22.07.2022 (обновлено: 22:28 22.07.2022)
 
В Германии решились на радикальные меры ради поддержки Украины

Немецкая торговая сеть Edeka переименовала "московское" мороженое в "киевское"

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГермания
Германия - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka пошла на радикальные меры и переименовала "московское" мороженое в "киевское", пишет немецкое издание Der Westen.
"Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. <…> "Московское" сэндвич-мороженое теперь будет называться "киевским". Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной", — говорится в публикации.
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Отмечается, что покупатели уже могут найти лакомство в упаковке, на которой новое название напечатано поверх зачеркнутого старого. Тем не менее акция владельца сети вряд ли окажет какой-либо эффект, кроме раздражения покупателей, вызванного, по мнению автора статьи, высокими ценами.
При этом, по данным газеты Ostsee Zeitung, нынешнее название продукта вскоре изменят на что-то нейтральное.
В марте сеть Edeka вместе с супермаркетами REWE и Aldi объявила о бойкоте товаров российского производства из-за спецоперации на Украине.
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