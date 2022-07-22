https://ria.ru/20220722/gazprom-1804362172.html

Глава Uniper назвал нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор

Глава Uniper назвал нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор - РИА Новости, 22.07.2022

Глава Uniper назвал нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор

Объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа может привести к судебному разбирательству, заявил глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:19

2022-07-22T18:19

2022-07-22T18:42

экономика

цены на нефть

германия

газпром

uniper

kfw

северный поток

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа может привести к судебному разбирательству, заявил глава немецкой энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах."Что касается переоценки наших отношений с "Газпромом"… для нас было неожиданным нести такие потери, "Газпром" объявил нам о форс-мажоре, и это, вероятно, приведет к судебному разбирательству между нами и "Газпромом", - сказал он во время пресс-конференции. Глава Uniper отметил, что компания получала не в полном объеме законтрактованные объемы с середины июня и лишь на прошлой неделе получила от "Газпрома" объявление форс-мажора."Газпром" 14 июня сообщил о снижении поставок по "Северному потоку" из-за задержек в ремонте турбин немецкой Siemens, которые использовались для подачи газа в трубопровод. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода. Как заявляет Uniper, именно 40% контрактных объемов газа он и получает от "Газпрома" с середины июня.Uniper 8 июля запросил у правительства ФРГ господдержку, сославшись на сокращение поставок от "Газпрома". В понедельник, 18 июля, Uniper заявил, что в целях поддержания ликвидности начал отбирать газ из своих хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также запросил увеличение лимита по кредитной линии госбанка KfW в 2 миллиарда евро - она уже исчерпана.В пятницу, 22 июля, основной акционер компании - финский Fortum сообщил, что с правительством Германии достигнута договоренность о всеобъемлющем пакете мер по стабилизации финансового состояния Uniper. В частности, правительство Германии приобретет 30% акций Uniper, предоставит ей дополнительный капитал в размере до 7,7 миллиарда евро по мере необходимости, а KfW расширит кредитную линию для компании до 9 миллиардов евро.Правительство страны также готово оказать дополнительную поддержку в случае, если операционные убытки компании превысят 7 миллиардов евро. Кроме того, правительство Германии намерено с 1 октября внедрить механизм, который покроет 90% убытков, возникающих в результате увеличения затрат Uniper на закупку газа.

https://ria.ru/20220722/gaz-1804268338.html

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экономика, цены на нефть, германия, газпром, uniper, kfw, северный поток