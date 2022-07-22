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"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию - РИА Новости, 22.07.2022
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"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию
"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию - РИА Новости, 22.07.2022
"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию
"Газпром" вновь запросил у Siemens официальные документы, подтверждающие предоставление изъятия из-под санкций Канады и Евросоюза для возврата в Россию турбины... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:21
2022-07-22T18:35
газпром
экономика
россия
канада
европа
siemens
северный поток
германия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Газпром" вновь запросил у Siemens официальные документы, подтверждающие предоставление изъятия из-под санкций Канады и Евросоюза для возврата в Россию турбины для компрессионной станции "Портовая", сообщается в Telegram-канале компании."С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур "Газпром" был вынужден в очередной раз обратиться к Siemens с подобным запросом", — говорится в заявлении.В корпорации особо подчеркнули, что условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения указанного двигателя.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о прибытии судна с турбиной, отметив, что о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту. При этом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что двигатель застрял в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России на его транспортировку.В свою очередь, в Кремле назвали эти утверждения полной глупостью, а любые упреки в адрес российской стороны по этому вопросу — безосновательными.В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
https://ria.ru/20220720/turbina-1803612502.html
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газпром, экономика, россия, канада, европа, siemens, северный поток, германия, в мире, природный газ
17:21 22.07.2022 (обновлено: 18:35 22.07.2022)
 
"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию

"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины для "Северного потока"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Газпром" вновь запросил у Siemens официальные документы, подтверждающие предоставление изъятия из-под санкций Канады и Евросоюза для возврата в Россию турбины для компрессионной станции "Портовая", сообщается в Telegram-канале компании.
"С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур "Газпром" был вынужден в очередной раз обратиться к Siemens с подобным запросом", — говорится в заявлении.
Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 07:45
В бундестаге прокомментировали ситуацию с турбинами для "Северного потока"
В корпорации особо подчеркнули, что условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения указанного двигателя.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о прибытии судна с турбиной, отметив, что о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту. При этом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что двигатель застрял в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России на его транспортировку.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 09:49
"Газпром" сообщил итальянской ENI, что увеличит поставки газа
В свою очередь, в Кремле назвали эти утверждения полной глупостью, а любые упреки в адрес российской стороны по этому вопросу — безосновательными.
В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 18:21
Siemens подтвердила готовность обслуживать турбины для "Северного потока"
 
ГазпромЭкономикаРоссияКанадаЕвропаSiemensСеверный потокГерманияВ миреПриродный газ
 
 
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