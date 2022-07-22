https://ria.ru/20220722/gazprom-1804331234.html

"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию

"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию - РИА Новости, 22.07.2022

"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию

"Газпром" вновь запросил у Siemens официальные документы, подтверждающие предоставление изъятия из-под санкций Канады и Евросоюза для возврата в Россию турбины... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:21

2022-07-22T17:21

2022-07-22T18:35

газпром

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россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Газпром" вновь запросил у Siemens официальные документы, подтверждающие предоставление изъятия из-под санкций Канады и Евросоюза для возврата в Россию турбины для компрессионной станции "Портовая", сообщается в Telegram-канале компании."С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур "Газпром" был вынужден в очередной раз обратиться к Siemens с подобным запросом", — говорится в заявлении.В корпорации особо подчеркнули, что условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения указанного двигателя.Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о прибытии судна с турбиной, отметив, что о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту. При этом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что двигатель застрял в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России на его транспортировку.В свою очередь, в Кремле назвали эти утверждения полной глупостью, а любые упреки в адрес российской стороны по этому вопросу — безосновательными.В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.

https://ria.ru/20220720/turbina-1803612502.html

https://ria.ru/20220721/gaz-1803945448.html

https://ria.ru/20220720/siemens-1803849290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

газпром, экономика, россия, канада, европа, siemens, северный поток, германия, в мире, природный газ