17:21 22.07.2022 (обновлено: 18:35 22.07.2022)
"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины в Россию
"Газпром" снова запросил у Siemens документы для возврата турбины для "Северного потока"
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. "Газпром" вновь запросил у Siemens официальные документы, подтверждающие предоставление изъятия из-под санкций Канады и Евросоюза для возврата в Россию турбины для компрессионной станции "Портовая", сообщается в Telegram-канале компании.
"С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур "Газпром" был вынужден в очередной раз обратиться к Siemens с подобным запросом", — говорится в заявлении.
В корпорации особо подчеркнули, что условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения указанного двигателя.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о прибытии судна с турбиной, отметив, что о ее передаче "Газпрому" сообщат по факту. При этом агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что двигатель застрял в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России на его транспортировку.
В свою очередь, в Кремле назвали эти утверждения полной глупостью, а любые упреки в адрес российской стороны по этому вопросу — безосновательными.
В середине июня "Газпром" снизил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно на 60 процентов, объяснив это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину с КС "Портовая". В начале июля проблему удалось решить: Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию. Тем не менее в "Газпроме" заявляли, что до сих пор не получали никаких документов по этому поводу.
Москва не раз подчеркивала, что сокращение поставок связано только с ограничительными мерами. Как отмечал Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все обязательства, готов качать столько газа, сколько потребуется.