14:55 22.07.2022 (обновлено: 15:32 22.07.2022)
Шольц: в ФРГ достаточно трубопроводов для поставок российского газа
Шольц: имеющихся трубопроводов достаточно, чтобы Россия поставляла контрактные объемы газа
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 июл — РИА Новости. Введенных в эксплуатацию трубопроводов достаточно, чтобы Россия поставляла в Германию прописанные в контрактах объемы газа, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналистов о возможности прокачки по построенному, но несертифицированному "Северному потоку — 2".
"В Германии есть несколько трубопроводов, всегда достаточно части их мощности, чтобы были выполнены обязательства России по поставкам, идет ли речь о трубопроводе через Украину, "Ямал — Европа" или "Северный поток — 1". Таким образом, есть три работающие трубопровода, и никогда не было бы с технической точки зрения проблемы выполнить все обязательства России по поставкам", — пояснил глава германского правительства.
Канцлер напомнил, что ни Евросоюз, ни страны G7 "по весомым и хорошо обдуманным причинам" не ввели эмбарго на российский газ. В этой связи Шольц назвал не соответствующим сегодня действительности утверждение, "действовавшее десятилетиями", что контрактные объемы сырья всегда будут поставляться потребителям, вне зависимости, "плохие или хорошие времена".
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Это побудило Берлин постепенно переориентироваться на других поставщиков, в целом снижать потребление газа и задействовать альтернативные источники энергии, продолжил глава правительства ФРГ.
"Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, когда контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали", — добавил политик.
Он отметил, что лучше быть к этому готовым, добавив, что было бы хорошо, если газ просто будет поставляться.
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"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — накануне возобновил работу после планового техобслуживания. Прокачка находится на уровне в 40 процентов от общей пропускной способности в почти 170 миллионов кубов в сутки. На этом уровне она находилась с середины июня до плановой остановки.
"Газпром" объяснял ограничение задержкой в возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов Siemens, которые подают газ в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.