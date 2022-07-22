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Шольц: в ФРГ достаточно трубопроводов для поставок российского газа - РИА Новости, 22.07.2022
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Шольц: в ФРГ достаточно трубопроводов для поставок российского газа
Шольц: в ФРГ достаточно трубопроводов для поставок российского газа - РИА Новости, 22.07.2022
Шольц: в ФРГ достаточно трубопроводов для поставок российского газа
Введенных в эксплуатацию трубопроводов достаточно, чтобы Россия поставляла в Германию прописанные в контрактах объемы газа, заявил на пресс-конференции канцлер... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:55
2022-07-22T15:32
в мире
германия
владимир путин
россия
берлин (город)
газпром
siemens
северный поток
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БЕРЛИН, 22 июл — РИА Новости. Введенных в эксплуатацию трубопроводов достаточно, чтобы Россия поставляла в Германию прописанные в контрактах объемы газа, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналистов о возможности прокачки по построенному, но несертифицированному "Северному потоку — 2"."В Германии есть несколько трубопроводов, всегда достаточно части их мощности, чтобы были выполнены обязательства России по поставкам, идет ли речь о трубопроводе через Украину, "Ямал — Европа" или "Северный поток — 1". Таким образом, есть три работающие трубопровода, и никогда не было бы с технической точки зрения проблемы выполнить все обязательства России по поставкам", — пояснил глава германского правительства.Говоря о возобновлении прокачки по "Северному потоку" после плановых сервисных работ, Шольц вновь отметил, что Берлин не считает заявленную "Газпромом" причину для заниженного уровня прокачки — невозврат после ремонта в Канаде турбины Siemens — реальным основанием для такого решения.Канцлер напомнил, что ни Евросоюз, ни страны G7 "по весомым и хорошо обдуманным причинам" не ввели эмбарго на российский газ. В этой связи Шольц назвал не соответствующим сегодня действительности утверждение, "действовавшее десятилетиями", что контрактные объемы сырья всегда будут поставляться потребителям, вне зависимости, "плохие или хорошие времена".Это побудило Берлин постепенно переориентироваться на других поставщиков, в целом снижать потребление газа и задействовать альтернативные источники энергии, продолжил глава правительства ФРГ."Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, когда контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали", — добавил политик.Он отметил, что лучше быть к этому готовым, добавив, что было бы хорошо, если газ просто будет поставляться. "Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — накануне возобновил работу после планового техобслуживания. Прокачка находится на уровне в 40 процентов от общей пропускной способности в почти 170 миллионов кубов в сутки. На этом уровне она находилась с середины июня до плановой остановки."Газпром" объяснял ограничение задержкой в возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов Siemens, которые подают газ в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
https://ria.ru/20220721/gaz-1803943126.html
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в мире, германия, владимир путин, россия, берлин (город), газпром, siemens, северный поток, олаф шольц
14:55 22.07.2022 (обновлено: 15:32 22.07.2022)
 
Шольц: в ФРГ достаточно трубопроводов для поставок российского газа

Шольц: имеющихся трубопроводов достаточно, чтобы Россия поставляла контрактные объемы газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 июл — РИА Новости. Введенных в эксплуатацию трубопроводов достаточно, чтобы Россия поставляла в Германию прописанные в контрактах объемы газа, заявил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос журналистов о возможности прокачки по построенному, но несертифицированному "Северному потоку — 2".
Германии есть несколько трубопроводов, всегда достаточно части их мощности, чтобы были выполнены обязательства России по поставкам, идет ли речь о трубопроводе через Украину, "Ямал — Европа" или "Северный поток — 1". Таким образом, есть три работающие трубопровода, и никогда не было бы с технической точки зрения проблемы выполнить все обязательства России по поставкам", — пояснил глава германского правительства.
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Говоря о возобновлении прокачки по "Северному потоку" после плановых сервисных работ, Шольц вновь отметил, что Берлин не считает заявленную "Газпромом" причину для заниженного уровня прокачки — невозврат после ремонта в Канаде турбины Siemens — реальным основанием для такого решения.
Канцлер напомнил, что ни Евросоюз, ни страны G7 "по весомым и хорошо обдуманным причинам" не ввели эмбарго на российский газ. В этой связи Шольц назвал не соответствующим сегодня действительности утверждение, "действовавшее десятилетиями", что контрактные объемы сырья всегда будут поставляться потребителям, вне зависимости, "плохие или хорошие времена".
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Это побудило Берлин постепенно переориентироваться на других поставщиков, в целом снижать потребление газа и задействовать альтернативные источники энергии, продолжил глава правительства ФРГ.
"Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя на что-то полагаться, когда контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали", — добавил политик.
Он отметил, что лучше быть к этому готовым, добавив, что было бы хорошо, если газ просто будет поставляться.
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"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — накануне возобновил работу после планового техобслуживания. Прокачка находится на уровне в 40 процентов от общей пропускной способности в почти 170 миллионов кубов в сутки. На этом уровне она находилась с середины июня до плановой остановки.
"Газпром" объяснял ограничение задержкой в возврате из ремонта газоперекачивающих агрегатов Siemens, которые подают газ в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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