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Испания предложит план экспорта газа в Европу - РИА Новости, 22.07.2022
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Испания предложит план экспорта газа в Европу
Испания предложит план экспорта газа в Европу - РИА Новости, 22.07.2022
Испания предложит план экспорта газа в Европу
Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:51
2022-07-22T12:51
испания
брюссель
португалия
евросоюз
еврокомиссия
совет ес
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании.Как сообщается, Испания озвучит свое предложение во вторник на заседании министров энергетики стран ЕС."В частности, Испания предлагает экспортировать 6,7 тераватт-часов газа в месяц (69,3 тысячи кубометров), что в три раза превышает средний показатель за последние пять лет, который Брюссель берет за основу для установления сокращения спроса на 15%", - говорится в сообщении.Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ. Он предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.В среду вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что Испания выступает против данной инициативы. Она отметила, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, поскольку сокращение использования газа может привести к "серьезной потере конкурентоспособности" испанской промышленности.Ранее о своем несогласии с этим планом заявляли также Португалия и Греция. Италия, Польша и Венгрия выразили обеспокоенность предложением Еврокомиссии. По данным радиостанции, к ним также присоединилась Франция.Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
https://ria.ru/20220722/gaz-1804169410.html
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испания, брюссель, португалия, евросоюз, еврокомиссия, совет ес
12:51 22.07.2022
 
Испания предложит план экспорта газа в Европу

Испания предложит план экспорта газа в Европу, чтобы не пришлось сокращать его потребление

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Испания предложит экспортировать газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и использовать логистические возможности своей газовой системы, чтобы избежать необходимости сокращать потребление газа, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода Испании.
Как сообщается, Испания озвучит свое предложение во вторник на заседании министров энергетики стран ЕС.
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"В частности, Испания предлагает экспортировать 6,7 тераватт-часов газа в месяц (69,3 тысячи кубометров), что в три раза превышает средний показатель за последние пять лет, который Брюссель берет за основу для установления сокращения спроса на 15%", - говорится в сообщении.
Еврокомиссия в среду предложила новый план по сокращению спроса на газ. Он предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа.
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В среду вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что Испания выступает против данной инициативы. Она отметила, что правительство будет защищать интересы деловых кругов страны, поскольку сокращение использования газа может привести к "серьезной потере конкурентоспособности" испанской промышленности.
Ранее о своем несогласии с этим планом заявляли также Португалия и Греция. Италия, Польша и Венгрия выразили обеспокоенность предложением Еврокомиссии. По данным радиостанции, к ним также присоединилась Франция.
Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
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ИспанияБрюссельПортугалияЕвросоюзЕврокомиссияСовет ЕС
 
 
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