https://ria.ru/20220722/gaz-1804230018.html

Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа

Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа - РИА Новости, 22.07.2022

Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа

Венгрия не собирается делиться ресурсами со странами, которые спровоцировали энергетический кризис, приняв санкции против российских энергоносителей, заявил в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:50

2022-07-22T12:50

2022-07-22T12:53

в мире

венгрия

манфред вебер

виктор орбан

петер сийярто

будапешт

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792129865_0:546:2668:2047_1920x0_80_0_0_5f4e24b61a1e9edec4f5bac45af280e1.jpg

БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Венгрия не собирается делиться ресурсами со странами, которые спровоцировали энергетический кризис, приняв санкции против российских энергоносителей, заявил в беседе с РИА Новости член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.Ранее председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за "справедливое" распределение газа в Евросоюзе и заявил, что он "устал зависеть от (премьер-министра Венгрии) Виктора Орбана" в вопросах, касающихся внешней политики и нефтяного эмбарго ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение о "справедливом" распределении газа в Евросоюзе напоминает ему коммунизм и Будапешт не допустит, чтобы принадлежащий стране газ кто-либо изъял. Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш назвал подобное предложение циничным. Орбан ранее заявлял, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие" и теперь задыхается.Собеседник агентства также напомнил, что в период обсуждения эмбарго на российскую нефть некоторые члены Евросоюза "не хотели солидаризироваться с теми странами, у которых нет выхода к морю" и настаивали на замене трубопроводного российского газа морскими поставками СПГ.

https://ria.ru/20220722/gaz-1804164770.html

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

венгрия

будапешт

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, манфред вебер, виктор орбан, петер сийярто, будапешт, европа, евросоюз, европейская народная партия, европарламент