12:50 22.07.2022 (обновлено: 12:53 22.07.2022)
Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа
Эксперт Штир: Венгрия не допустит, чтобы принадлежащий стране газ кто-то изъял
© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Венгрия не собирается делиться ресурсами со странами, которые спровоцировали энергетический кризис, приняв санкции против российских энергоносителей, заявил в беседе с РИА Новости член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.
Ранее председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за "справедливое" распределение газа в Евросоюзе и заявил, что он "устал зависеть от (премьер-министра Венгрии) Виктора Орбана" в вопросах, касающихся внешней политики и нефтяного эмбарго ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение о "справедливом" распределении газа в Евросоюзе напоминает ему коммунизм и Будапешт не допустит, чтобы принадлежащий стране газ кто-либо изъял. Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш назвал подобное предложение циничным. Орбан ранее заявлял, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие" и теперь задыхается.
"Когда обсуждали эмбарго на нефть и Венгрия сказала, что это тупик, она получила тогда упреки, что (венгерские власти) пророссийские, что она разрушает солидарность, единство Евросоюза и так далее. И теперь выясняется, что да, венгры были правы, что это тупик. Как Орбан говорит, это выстрел сначала в ноги, теперь уже в легкие. Это уже начинают в Евросоюзе понимать, что будут большие проблемы. И тогда они решили по-другому (проявить) солидарность - разделить ресурсы, но Венгрия однозначно не хочет и не собирается делиться с теми странами, которые спровоцировали этот кризис. Это несправедливо, мягко говоря", - сказал Штир.
Собеседник агентства также напомнил, что в период обсуждения эмбарго на российскую нефть некоторые члены Евросоюза "не хотели солидаризироваться с теми странами, у которых нет выхода к морю" и настаивали на замене трубопроводного российского газа морскими поставками СПГ.