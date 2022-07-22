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Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа - РИА Новости, 22.07.2022
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Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа
Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа
Венгрия не собирается делиться ресурсами со странами, которые спровоцировали энергетический кризис, приняв санкции против российских энергоносителей, заявил в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:50
2022-07-22T12:53
в мире
венгрия
манфред вебер
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Венгрия не собирается делиться ресурсами со странами, которые спровоцировали энергетический кризис, приняв санкции против российских энергоносителей, заявил в беседе с РИА Новости член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.Ранее председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за "справедливое" распределение газа в Евросоюзе и заявил, что он "устал зависеть от (премьер-министра Венгрии) Виктора Орбана" в вопросах, касающихся внешней политики и нефтяного эмбарго ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение о "справедливом" распределении газа в Евросоюзе напоминает ему коммунизм и Будапешт не допустит, чтобы принадлежащий стране газ кто-либо изъял. Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш назвал подобное предложение циничным. Орбан ранее заявлял, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие" и теперь задыхается.Собеседник агентства также напомнил, что в период обсуждения эмбарго на российскую нефть некоторые члены Евросоюза "не хотели солидаризироваться с теми странами, у которых нет выхода к морю" и настаивали на замене трубопроводного российского газа морскими поставками СПГ.
https://ria.ru/20220722/gaz-1804164770.html
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в мире, венгрия, манфред вебер, виктор орбан, петер сийярто, будапешт, европа, евросоюз, европейская народная партия, европарламент
12:50 22.07.2022 (обновлено: 12:53 22.07.2022)
 
Эксперт: Венгрию возмутила идея ЕС о "справедливом" распределении газа

Эксперт Штир: Венгрия не допустит, чтобы принадлежащий стране газ кто-то изъял

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 июл - РИА Новости. Венгрия не собирается делиться ресурсами со странами, которые спровоцировали энергетический кризис, приняв санкции против российских энергоносителей, заявил в беседе с РИА Новости член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.
Ранее председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выступил за "справедливое" распределение газа в Евросоюзе и заявил, что он "устал зависеть от (премьер-министра Венгрии) Виктора Орбана" в вопросах, касающихся внешней политики и нефтяного эмбарго ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложение о "справедливом" распределении газа в Евросоюзе напоминает ему коммунизм и Будапешт не допустит, чтобы принадлежащий стране газ кто-либо изъял. Глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш назвал подобное предложение циничным. Орбан ранее заявлял, что политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы "выстрелила себе в легкие" и теперь задыхается.
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"Когда обсуждали эмбарго на нефть и Венгрия сказала, что это тупик, она получила тогда упреки, что (венгерские власти) пророссийские, что она разрушает солидарность, единство Евросоюза и так далее. И теперь выясняется, что да, венгры были правы, что это тупик. Как Орбан говорит, это выстрел сначала в ноги, теперь уже в легкие. Это уже начинают в Евросоюзе понимать, что будут большие проблемы. И тогда они решили по-другому (проявить) солидарность - разделить ресурсы, но Венгрия однозначно не хочет и не собирается делиться с теми странами, которые спровоцировали этот кризис. Это несправедливо, мягко говоря", - сказал Штир.
Собеседник агентства также напомнил, что в период обсуждения эмбарго на российскую нефть некоторые члены Евросоюза "не хотели солидаризироваться с теми странами, у которых нет выхода к морю" и настаивали на замене трубопроводного российского газа морскими поставками СПГ.
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В миреВенгрияМанфред ВеберВиктор ОрбанПетер СийяртоБудапештЕвропаЕвросоюзЕвропейская народная партияЕвропарламент
 
 
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