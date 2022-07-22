https://ria.ru/20220722/gaz-1804178976.html
Россия обеспечит Запорожскую область газом, заявили власти региона
Россия обеспечит Запорожскую область газом, заявили власти региона - РИА Новости, 22.07.2022
Россия обеспечит Запорожскую область газом, заявили власти региона
Запорожская область после строительства нового газопровода будет запитана за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T08:46
2022-07-22T08:46
2022-07-22T08:49
в мире
запорожская область
херсонская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
марат хуснуллин
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Запорожская область после строительства нового газопровода будет запитана за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Киевский режим ранее отключил газоснабжение региона. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск-Мелитополь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html
https://ria.ru/20220722/zaporozhe-1804177240.html
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в мире, запорожская область, херсонская область , министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, марат хуснуллин, евгений балицкий
08:46 22.07.2022 (обновлено: 08:49 22.07.2022)
Россия обеспечит Запорожскую область газом, заявили власти региона
Член ВГА Рогов: Запорожскую область запитают газом из России, как построят газопровод