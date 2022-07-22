https://ria.ru/20220722/gaz-1804178976.html

Россия обеспечит Запорожскую область газом, заявили власти региона

Россия обеспечит Запорожскую область газом, заявили власти региона - РИА Новости, 22.07.2022

Россия обеспечит Запорожскую область газом, заявили власти региона

Запорожская область после строительства нового газопровода будет запитана за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета администрации Запорожской... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T08:46

2022-07-22T08:46

2022-07-22T08:49

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запорожская область

херсонская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

марат хуснуллин

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости. Запорожская область после строительства нового газопровода будет запитана за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Киевский режим ранее отключил газоснабжение региона. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минэнерго РФ оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск-Мелитополь.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

https://ria.ru/20220722/zaporozhe-1804177240.html

запорожская область

херсонская область

россия

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в мире, запорожская область, херсонская область , министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, марат хуснуллин, евгений балицкий