https://ria.ru/20220722/gaz-1804169410.html
В Раде собрались воровать российский газ
В Раде собрались воровать российский газ - РИА Новости, 22.07.2022
В Раде собрались воровать российский газ
Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории, заявил в колонке для "Украинской правды" депутат и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:21
2022-07-22T05:21
2022-07-22T05:21
дмитрий разумков
экономика
украина
нафтогаз украины
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории, заявил в колонке для "Украинской правды" депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.Он добавил, что украинские власти вместе с "Нафтогазом" должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
https://ria.ru/20220713/gaz-1802108579.html
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дмитрий разумков, экономика, украина, нафтогаз украины, киев, россия, в мире
В Раде собрались воровать российский газ
Депутат Рады Разумков предложил воровать российский газ из транзитных трубопроводов