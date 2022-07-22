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В Раде собрались воровать российский газ - РИА Новости, 22.07.2022
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В Раде собрались воровать российский газ
В Раде собрались воровать российский газ - РИА Новости, 22.07.2022
В Раде собрались воровать российский газ
Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории, заявил в колонке для "Украинской правды" депутат и... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:21
2022-07-22T05:21
дмитрий разумков
экономика
украина
нафтогаз украины
киев
россия
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории, заявил в колонке для "Украинской правды" депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.Он добавил, что украинские власти вместе с "Нафтогазом" должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
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дмитрий разумков, экономика, украина, нафтогаз украины, киев, россия, в мире
05:21 22.07.2022
 
В Раде собрались воровать российский газ

Депутат Рады Разумков предложил воровать российский газ из транзитных трубопроводов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Рады Дмитрий Разумков
Депутат Рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады Дмитрий Разумков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Украине следует начать воровать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории, заявил в колонке для "Украинской правды" депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.
"Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами", — написал Разумков.
Он добавил, что украинские власти вместе с "Нафтогазом" должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 09:04
В МИД назвали условия для продления транзита газа через Украину
 
Дмитрий РазумковЭкономикаУкраинаНафтогаз УкраиныКиевРоссияВ мире
 
 
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