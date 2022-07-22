05:51 22.07.2022 (обновлено: 08:52 22.07.2022)
Хабек сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией
Вице-канцлер ФРГ Хабек сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией
© AP Photo / Dmitry LovetskyГазопровод "Северный поток — 2"
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Газопровод "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" означал бы капитуляцию Европы перед Россией, заявил в беседе с ZDF вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек.
По его мнению, ввод газопровода в строй стал бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей.
"Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать", — сказал Хабек.
Он добавил, что Германии следует быть экономнее в расходовании энергоресурсов, и отметил, что ей нужно найти альтернативных поставщиков газа.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября 2021 года, газопровод полностью готов к эксплуатации. Но он так и не заработал — после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
Запад оказывает беспрецедентное санкционное давление на Москву. Заморожены российские активны на сотни миллиардов долларов, многие компании ушли из страны, в Европе постоянно заявляют о необходимости отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.