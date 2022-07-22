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Хабек сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией - РИА Новости, 22.07.2022
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Хабек сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией
Хабек сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией - РИА Новости, 22.07.2022
Хабек сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией
Запуск "Северного потока — 2" означал бы капитуляцию Европы перед Россией, заявил в беседе с ZDF вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T05:51
2022-07-22T08:52
германия
россия
роберт хабек
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" означал бы капитуляцию Европы перед Россией, заявил в беседе с ZDF вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек.По его мнению, ввод газопровода в строй стал бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей.Он добавил, что Германии следует быть экономнее в расходовании энергоресурсов, и отметил, что ей нужно найти альтернативных поставщиков газа."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября 2021 года, газопровод полностью готов к эксплуатации. Но он так и не заработал — после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.Запад оказывает беспрецедентное санкционное давление на Москву. Заморожены российские активны на сотни миллиардов долларов, многие компании ушли из страны, в Европе постоянно заявляют о необходимости отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220722/gaz-1804169410.html
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германия, россия, роберт хабек, северный поток — 2, в мире
05:51 22.07.2022 (обновлено: 08:52 22.07.2022)
 
Хабек сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией

Вице-канцлер ФРГ Хабек сравнил запуск "Северного потока — 2" с капитуляцией перед Россией

© AP Photo / Dmitry LovetskyГазопровод "Северный поток — 2"
Газопровод Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Газопровод "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Запуск "Северного потока — 2" означал бы капитуляцию Европы перед Россией, заявил в беседе с ZDF вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек.
По его мнению, ввод газопровода в строй стал бы символом того, что Москва разрушила европейские санкции и добилась своих целей.
"Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать", — сказал Хабек.
Он добавил, что Германии следует быть экономнее в расходовании энергоресурсов, и отметил, что ей нужно найти альтернативных поставщиков газа.
Депутат Рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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В Раде собрались воровать российский газ
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство завершилось 10 сентября 2021 года, газопровод полностью готов к эксплуатации. Но он так и не заработал — после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Берлин заморозил процедуры, связанные с проектом, и приостановил сертификацию.
Запад оказывает беспрецедентное санкционное давление на Москву. Заморожены российские активны на сотни миллиардов долларов, многие компании ушли из страны, в Европе постоянно заявляют о необходимости отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2"
 
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